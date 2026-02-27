Luchè a Sanremo dice addio ai loghi in vista e indossa la giacca teddy da quasi 10mila euro

Luchè con la giacca Louis Vuitton durante la terza serata del Festival di Sanremo

Luchè è uno dei 30 big della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Partecipa quest'anno con il brano Labirinto, che parla dei pensieri ossessivi che si hanno durante una relazione tossica. Aveva già calcato il palco dell'Ariston due anni fa durante la serata cover, in cui cantò insieme a Geolier, ma questa è la sua prima partecipazione individuale, per far fronte alla quale ha modificato anche leggermente il suo stile. Il rapper ha deciso di allontanarsi dal classico stile per cui è diventato riconoscibile, avvicinando invece ad un mix tra stile contemporaneo e streetwear. Oggi si prepara alla serata dei duetti, alla quale parteciperà insieme a Gianluca Grignani, interpretando una versione speciale del grande successo del 1995 di Grignani, Falco a metà. Ieri sera, invece, sul palco ha indossato una giacca Louis Vuitton davvero elegante, che costa quasi 7mila euro. Tra pantoloni oversize, camicie e occhiali da sole, Luchè sta sfoggiando uno stile casual ed moderno in questa edizione, scegliendo però di non mostrare i loghi durante le esibizioni, mostrandoli unicamente fuori dal palco.

Luchè fa il suo ingresso alla terza serata del Festival di Sanremo

La giacca di Luchè alla terza serata di Sanremo

Anche se sul palco deve coprire i loghi dei suoi vestiti, in conferenza stampa e nel suo tempo libero Luchè sfoggia la sua passione per il griffato. Ieri sera è saltata all'occhio in particolare la giacca in shearling Louis Vuitton color cammello, un classico del guardaroba casual, riletto però in chiave lussuosa. La giacca ha poi dettagli in pelle con motivo monogram impresso su colletto, tasche, polsini e vita; e, dettaglio, più importante, costa ben 6,500 euro sul sito ufficiale di Louis Vuitton.

La giacca beige in shearling Louis Vuitton

La giacca di Luchè è quindi un esempio perfetto di connubio tra streetwear e classico ed è stata abbinata a dei pantoloni cargo marroni per un tocco più contemporaneo e una maglia righe scura; completano poi il look occhiali da sole e diverse collane.