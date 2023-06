Lilibet Diana, il principe Harry dice no ai regali stravaganti di nonno Carlo III Lilibet Diana ha compiuto 2 anni lo scorso 4 giugno e re Carlo III le ha inviato un regalo in California. La cosa che in pochi sanno è che papà Harry avrebbe imposto dei precisi divieti al nonno.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono allontanati ancora di più dai riflettori da quando sono stati coinvolti in un incidente a causa dei paparazzi ma, nonostante ciò, i tabloid riescono a scovare sempre delle originali indiscrezioni che li riguardano. Questa volta a essere finita al centro dell'attenzione dei media è stata Lilibet Diana, la secondogenita della coppia che lo scorso 4 giugno ha compiuto 2 anni. Come ha festeggiato? Con un party all'aperto intimo e blindatissimo, evento del quale i genitori non hanno voluto condividere nessuna foto. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un regalo che re Carlo III avrebbe inviato alla piccola ma la cosa che in pochi si aspettavano è che il papà avrebbe imposto dei precisi divieti sulla questione.

I divieti imposti da Harry a re Carlo

Carlo III è molto legato ai suoi nipoti e, così come tutti i nonni del mondo, ama viziarli e fare le cose in grande quando si parla di loro. Per il compleanno di Lilibet Diana non ha fatto eccezioni e ha pensato bene di inviare a Montecito un regalo personalizzato per la piccola. I tabloid inglesi, però, hanno rivelato una piccola e divertente indiscrezione sulla questione: Harry avrebbe imposto dei divieti a suo padre, visto che aveva pensato a un dono un po' troppo sontuoso per i 2 anni della bambina. Prima di far partire la spedizione, dunque, il principe avrebbe consigliato al padre di optare per qualcosa di un tantino meno stravagante rispetto a quanto aveva previsto.

Il regalo pensato da Carlo III per Lilibet

Cosa voleva regalare Carlo III a Lilibet? Una play house personalizzata simile a quella che la regina Elisabetta II e la sorella Margaret avevano da piccole. Non si tratta di una "casa dei giochi" tradizionale in plastica o in legno da tenere in giardino o sul balcone ma di un accessorio extra lusso che la piccola avrebbe conservato per sempre. Alla fine, però, il sovrano ha deciso di rispettare il volere del figlio, ripiegando su qualcosa di meno appariscente. Cosa avrà scelto per farle festeggiare al meglio il suo secondo compleanno? L'unica cosa certa è che, stando a queste indiscrezioni, Carlo ed Harry sembrerebbero essersi lasciati alle spalle screzi e litigi.