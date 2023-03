Lila Moss sfila a Parigi: l’abito sottoveste nasconde un omaggio alla madre Kate La stilista Gabriela Hearst ha voluto in passerella Lila, la figlia di Kate Moss, per chiudere la sfilata Autunno/Inverno 2023 di Chloé con uno slip dress adornato di perle.

A cura di Beatrice Manca

Vent'anni, un cognome importante e una carriera da modella in rapida ascesa: Lila Moss è la star delle sfilate alla Paris Fashion Week. La stilista Gabriela Hearst l'ha scelta per chiudere la sfilata Autunno/Inverno 2023 di Chloé. Lila Moss, che ha ereditato il portamento aggraziato e il passo sicuro della madre Kate Moss, ha percorso la passerella vestita di bianco, con uno slip dress impreziosito da collane di perle fluviali portate tutt'intorno al corpo. Un look angelico che nasconde un omaggio ‘di stile' alla madre.

La sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Chloé

La nuova collezione di Chloé disegnata da Gabriela Hearts è un vero successo: l'ispirazione arriva dal Rinascimento italiano, precisamente da una delle poche donne a guadagnarsi un posto nella storia dell'arte, Artemisia Gentileschi. In passerella sfilano abiti plissettati bianchi e vestiti dai volumi architettonici, lunghi cappotti in pelle o in shearling e, appunto, le già citate sottovesti, in pelle intarsiata o in satin. I codici dell'eleganza di Chloé lavorano per sottrazione: al netto di un tubino variopinto come un arazzo, la palette cromatica si muove intorno al bianco, al nero e ai colori della terra, con pennellate di giallo acceso che illuminano le strisce verticali di soprabiti e completi.

Lila Moss sfila per Chloé a Parigi

Lila Moss cita i look iconici di Kate Moss

Il look conclusivo della sfilata è un abito sottoveste bianco e scivolato, che Lila Moss indossa con sandali bassi color cuoio e i capelli raccolti. Impossibile non notare la somiglianza – anche stilistica – con Kate Moss: il look ricorda lo slip dress candido che la top model indossò sul red carpet dei CFDA Awards nel 1995. L'abito era un regalo dello stilista e amico John Galliano per il suo 21esimo compleanno e negli anni è diventato uno dei pezzi preferiti di Kate Moss.

Lila Moss in Chloé

Lo slip dress anni Novanta è rimasto nell'immaginario collettivo anche grazie a Kate Moss, che ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia. In un'intervista a Vogue confidò che era "l'abito perfetto" e che l'aveva seguita ovunque nel mondo, ma che alla fine lo aveva prestato senza più averlo indietro (con suo sommo rammarico). Madre e figlia si scambiano spesso gli abiti: Kate Moss ora prenderà in prestito lo slip dress Chloé dalla figlia Lila?