L’ex premier Sanna Marin che va al festival in minigonna è la normalità che vince sugli stereotipi Sanna Marin in minigonna a un festival: c’è chi ha giudicato inadeguate le foto dell’ex premier finlandese e chi le ritiene d’esempio contro antichi stereotipi.

Pensate ad un politico. Chi vi viene in mente? Molto probabilmente un uomo. Ma se si trattasse di una donna, come la immaginereste? Quasi sicuramente in tailleur: meglio ancora se coi pantaloni. Se quella stessa donna, una ex premier nello specifico, frequentasse festival musicali indossando qualcosa di diverso dal completo classico come reagireste? Le vacanze di Sanna Marin, ex premier finlandese, stanno scatenando opinioni divergenti.

C'è chi apprezza lo spirito anticonformista della donna, a cui va il merito di "svecchiare" un sistema basato su stereotipi e preconcetti sulla figura delle donne in politica e ai vertici. Dall'altro lato c'è chi ritiene il suo stile di vita festaiolo e il modo di vestire poco adeguato al ruolo pubblico. Sanna Marin è stata dal 2019 al 2023 ministro capo della Finlandia. Coi suoi 34 anni si è così conquistata il titolo di più giovane capo del governo nella storia del Paese nonché leader del governo più giovane del mondo a quel tempo.

La vita di Sanna Marin sta subendo non pochi cambiamenti. L'ex premier finlandese ha dovuto accettare la sconfitta alle elezioni (vinte dai conservatori) e parallelamente ha annunciato la volontà di abbandonare la leadership del Partito socialdemocratico. Anche sul fronte privato le cose non vanno benissimo. Sta facendo i conti col divorzio dal marito Räikkönen (dopo soli tre anni di matrimonio). La 37enne ha condiviso sui social (col suo milione di follower) alcuni momenti di spensieratezza, al noto Flow Festival, evento musicale che si tiene ogni anno a Helsinki. Con lei c'era anche Nasima Razmyar, membro del Parlamento finlandese.

L'ex premier si è goduta la kermesse in buona compagnia, a contatto col resto dei giovani presenti. Una pausa all'insegna della normalità, ma questa parola se associata a una donna del suo calibro sembra una bestemmia. Da qui le critiche al suo stile di vita, che per alcuni sarebbe inconciliabile con la sua figura politica. L'opinione pubblica è divisa, perché c'è anche chi invece apprezza proprio questo di Sanna Marin: il suo essere una donna coi problemi comuni a tante donne e con gli stessi desideri, le stesse passioni, lo stesso modo di vestire nella quotidianità. Non una figura "altra", in cui è impossibile riconoscersi, bensì qualcuno che si tiene stretta la propria anima senza mascherarla dietro un ruolo. E tutto questo, senza sminuire quella stessa carica politica, portata avanti con passione, impegno e convinzione.

Sono bastati una minigonna di pelle e un abito trasparente a mettere nuovamente in crisi la figura politica e i meriti di Sanna Marin, giudicata per le scelte di vita al di fuori della politica. Un po' come era successo per le foto in topless scattate in casa sua, oppure per le danze durante una festa con amici.

Ci sono ancora molte riserve e molti pregiudizi nei confronti delle donne che ricoprono ruoli di potere. Sanna Marin ha "la colpa" di essere donna, di essere giovane, di essere libera. Non ha mai smesso di difendere la propria umanità e non ha intenzione di rinunciarvi e adeguarsi all'immagine che ci si aspetterebbe da lei: che piaccia oppure no.