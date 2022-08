Sanna Marin, nuove polemiche per le foto in topless in casa sua. In lacrime: “Anch’io sono umana” Ancora polemiche per la premier finlandese dopo la foto di due sue amiche in topless scattata nella sua residenza. In lacrime Sanna Marin ha difeso il suo diritto a divertirsi: “Anch’io sono umana”.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora polemiche intorno alla figura di Sanna Marin. La premier finlandese ha visto ancora una volta il suo nome associato a una festa nella residenza di Kesaranta considerata inappropriata. Questa volta però a suscitare reazioni contrastanti è stato uno scatto che due sue amiche hanno condiviso su TikTok: con il seno scoperto e un cartello con la scritta Finlandia a coprire parte del busto, si scambiano un bacio. Alle loro spalle c'è lo sfondo blu che viene spesso utilizzato dalla stessaMarin in alcune conferenze stampa ufficiali.

La premier finlandese ha ammesso che l'immagine è stata scattata proprio a Kesaranta da due sue amiche e per questo si è scusata: “Penso che quella foto non sia appropriata, me ne scuso. Non avrebbero dovuto scattare quella foto, ma per il resto non è successo niente di straordinario quella notte", ha detto Marin ai giornalisti. La festa si sarebbe tenuta lo scorso 8 luglio dopo il festival di musica rock ma la premier ha aggiunto che quello è stato l'unico incontro privato che ha organizzato a Kesaranta durante le sue vacanze e non ha rappresentato alcun tipo di minaccia alla sicurezza, poiché le porte della residenza erano chiuse a chiave e tutte le strutture erano sorvegliate.

Marin ha però strenuamente difeso il suo diritto a divertirsi, senza però nascondere la commozione, definendo questi giorni appena trascorsi come "piuttosto difficili". Parlando ai giornalisti, in occasione della conferenza del suo partito socialdemocratico, ha detto che lavora sodo come primo ministro ma che dovrebbe anche avere diritto a una vita privata. "Sono umana – ha detto Marin visibilmente scossa – non ho perso un solo giorno di lavoro. Voglio credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero. Non ho mai lasciato un singolo compito incompiuto. Sto imparando. Ma sto facendo il mio lavoro bene come ho fatto fino ad ora. Sto pensando all'Ucraina e sto facendo il mio lavoro".

La premier finlandese la scorsa settimana è stata al centro di una pesante polemica dopo la diffusione di un video in cui partecipa a una festa in un casa di amici: nelle immagini si vede Marin cantare e ballare prima di andare in una nota discoteca di Helsinki. Un comportamento considerato da molti inappropriato per una figura di stato, tanto che per sedare le polemiche, Marin si è anche sottoposta ad un test antidoga, che è risultato negativo.