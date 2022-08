Sanna Marin negativa al test anti-droga: “Mai fatto nulla di illegale” Dopo le polemiche per un video finito sui social in cui la premier finlandese balla scatenata e canta ad un party a casa di amici, la Marin si era sottoposta al test per dimostrare di non aver assunto sostanze stupefacenti.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo il polverone scatenato dalla diffusione di video privati in cui la si vede ballare e scatenarsi in un party privato, insieme ad alcuni volti noti del jet set finlandese, per la premier Sanna Marin sono arrivati i risultati del test anti-droga: sono negativi.

Ad annunciarlo il Consiglio dei ministri. “Un test antidroga effettuato dal premier Sanna Marin il 19 agosto 2022 non ha rilevato” la presenza di sostanze stupefacenti, ha affermato l’ufficio stampa del governo finlandese.

"Non ho mai assunto nulla di illegale", aveva risposto Marin per difendersi dalle accuse lanciate dall'opposizione a seguito della diffusione dei filmati, da alcuni ritenuti disdicevoli, anche in ragione del fatto che ad un certo punto nel video incriminato si sentirebbe una voce che parla di "jauhojengi", cioè la gang della farina: in slang finlandese "cocaina".

Nell'annunciare la negatività del primo ministro, il governo finlandese ha reso noto che Marin ha pagato il test di tasca propria.

I filmati con protagonista la 36enne leader finlandese hanno cominciato a girare alcuni giorni fa. Marin aveva dichiarato di aver bevuto alcolici quella sera, ma di non essere a conoscenza dell'assunzione di droghe. In tanti si sono scagliati contro la politica, che si è trovata suo malgrado costretta a fornire spiegazioni.

"Ho ballato, cantato e fatto festa: cose perfettamente legali. E non mi sono mai trovata in una situazione in cui ho visto o saputo di altri che facevano uso di droghe".

Anche il riferimento alla "gang della farina" sarebbe errato, secondo la premier. "Quando ho riascoltato il video un paio di volte credo che non si dica ‘gang della farina' ma qualcos'altro", ha aggiunto.

L'opposizione aveva criticato il suo comportamento, specie "nell'attuale momento di crisi". Critiche che Marin ha respinto al mittente. "Sarò esattamente la stessa persona che sono stata finora e spero che questo venga accettato", ha detto.