Levante si prepara a Sanremo: prima del debutto si rilassa in jeans e zoccoli col tacco Levante sarà tra i Big che si esibiranno questa sera al Festival di Sanremo 2023, presenterà il brano inedito Vivo. Come si sta preparando? In jeans e zoccoli con tacco e zeppa.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2023 e i preparativi fremono. Questa sera Amadeus, accompagnato da Gianni Morandi e Francesca Fagnani, presenterà gli altri 14 Big in gara, completando così la "rosa" dei concorrenti che partecipano alla kermesse canora. Tra loro ci sarà anche Levante, che ritorna sul palco dell'Ariston a esattamente tre anni di distanza dalla sua prima esperienza con Tiki Bom Bom. Di tempo ne è passato da allora e la cantante è diventata mamma della piccola Alma Futura. È proprio dopo la nascita della bimba che è nato Vivo, il brano inedito in cui parla della depressione post parto con cui gareggia al Festival. Come si sta preparando per apparire al meglio durante il debutto?

Il look pre-Festival di Levante

I Big in gara al Festival di Sanremo 2023 sono molto attivi sui social e non esitano a documentare ogni singolo dettaglio di questa esperienza all'Ariston. Levante non fa eccezione e oggi, alla vigilia della sua prima esibizione, ha voluto mostrare come sta passando questi momenti che precedono il debutto al motto di "A stasera". Complice forse un'intervista, è apparsa super sofisticata con indosso una t-shirt all'uncinetto con delle decorazioni floreali sul petto e un paio di jeans a zampa d'elefante in pieno stile anni '70. Niente dècolleté, sandali o sneakers, per completare l'outfit da pomeriggio ha preferito un paio di originali zoccoli di legno con maxi tacco e plateau. Levante riuscirà a lanciare la tendenza da seguire assolutamente in inverno?

A fare la differenza nel look di Levante sono stati anche i capelli. Ormai da tempo ha detto addio al nero corvino, sfoggia con orgoglio una chioma lunghissima e arancione e delle originali sopracciglia decolorate. La cosa particolare è che non ha puntato su una piega sciolta ma su dei maxi boccoli. Sarà perché sta preparando l'acconciatura per stasera o semplicemente perché vuole rinnovare il suo stile, ma la cosa certa è che sembra essere una diva d'altri tempi. A questo punto, dunque, non resta che aspettare questa sera per scoprire cosa sfoggerà per sorprendere il pubblico dell'Ariston.