Letizia di Spagna regina in paillettes: anticipa le feste col tubino sparkling Chi ha detto che le paillettes sono un tantino troppo kitsch per essere indossate anche prima o dopo le feste di Natale? Letizia di Spagna ha sdoganato questo tabù con un adorabile tubino scintillante: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Novembre è iniziato solo da pochi giorni ma le vetrine dei negozi si stanno già riempendo di prodotti in pieno stile natalizio, dai panettoni agli alberi decorati, fino ad arrivare alle idee regalo. Gli amanti dei lustrini e della magia delle feste saranno lieti di sapere che anche quest'anno tornerà il trend sparkling e a dimostrarlo è stata la regina Letizia di Spagna. Durante il recente tour in Danimarca ha infatti anticipato l'inizio delle festività in total paillettes, indossando il tubino destinato a diventare il must-have delle prossime settimane: ecco tutti i dettagli del nuovo look della sovrana.

Il trend sparkling da seguire per le feste di Natale

Chi ha detto che le paillettes sono un tantino troppo kitsch per essere indossate anche prima o dopo le feste di Natale? Letizia di Spagna ha sdoganato questo tabù indossando un abito super scintillante a inizio novembre. Da qualche giorno è a Copenhagen col marito Felipe VI per un tour ufficiale della Danimarca e, dopo aver partecipato a un banchetto di Stato con tanto di corona di diamanti, ora ha lasciato spazio ai lustrini. Ha preso parte a un evento di gala al Glyptoteket Museum e ha approfittato del freddo danese per dare una piccola anticipazione dello stile sparkling che spopolerà durante le feste. Ha sfoggiato un adorabile tubino midi total black di Rotate con scollo a V e schiena scoperta, un modello smanicato e tempestato di paillettes nere che si rivelerà perfetto per gli ultimi giorni del 2023.

Letizia di Spagna in Rotate

Letizia di Spagna ricicla le sling-back

A completare l'outfit sparkling di Letizia di Spagna sono stati degli ulteriori accessori all'insegna del glamour. Ha abbinato il tubino scintillante a un cappotto dark, un modello low-cost firmato Mango che ha portato poggiato sulle spalle, mentre per quanto riguarda le scarpe ha scelto delle slingback Manolo Blahnik col tacco alto e la punta in pvc (già le aveva indossate qualche mese fa per la serata al teatro dell'Opera). Clutch bag dark coordinata di Lambertson Truex, orecchini di diamanti e capelli lasciati sciolti e ondulati: la regina spagnola ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile. In quante cominceranno a rispolverare i loro abiti e accessori di paillettes a poco più di un mese dal Natale?