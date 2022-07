Letizia di Spagna con l’abito rosa trasparente (che sembra uscito dalle fiabe) Insieme al re Felipe, la regina Letizia ha consegnato i National Culture Awards con uno chemisier color confetto: l’abito più chic per le cerimonie estive.

A cura di Beatrice Manca

Una regina delle favole, eterea e romantica con un abito rosa che ha la leggerezza di una nuvola di organza. Letizia Ortiz si conferma l'icona di stile reale da cui prendere ispirazione per i look estivi: solo due giorni fa ha sfoggiato un tailleur in lino carta da zucchero, fresco e impeccabile, e oggi torna con l'abito più elegante della stagione. Insieme al re Felipe, la regina ha consegnato i National Culture Awards con uno chemisier color confetto che è diventato virale sui social.

L'abito rosa di Letizia di Spagna è la tendenza chic dell'estate

Lo chemisier, l'abito con i bottoni e il colletto, è un grande classico del guardaroba estivo perché è fresco e casual. Con un colpo di bacchetta magica, la regina spagnola lo trasforma in un abito elegante, perfetto per un'occasione importante o per una cerimonia. Letizia di Spagna ha scelto un modello in organza rosa pastello di Maje Paris, indossato già in altre occasioni, con una cintura in vita. Per limitare le trasparenze lo ha indossato con una sottoveste coordinata. Anche le scarpe sono trasparenti: si tratta di un paio di sabot con il tacco di Steve Madden, con una fascia trasparente che abbraccia il piede con discrezione.

Letizia di Spagna con gli orecchini arcobaleno

Se siete invitate a un matrimonio in estate e non sapete cosa indossare, prendete nota: l'abito di Letizia di Spagna, semplice e molto raffinato, è la soluzione ideale. La regina ha accessoriato il vestito con un paio di lunghi orecchini con pietre colorate in tutte le sfumature dell'arcobaleno di Tous Jewelry e ha indossato un semplice anello dorato da cui non si separa mai, il suo portafortuna.