L’Estetista Cinica mostra la pancia: “Non fatevi convincere che il vostro corpo sia sbagliato” Cristina Fogazzi, alias l’Estetista Cinica, è tornata a lanciare un importante messaggio sul tema body positivity. Ha posato in intimo mostrando la pancia urlando a gran voce: “Non fatevi convincere che il vostro corpo sia sbagliato”.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l'Estetista Cinica, è ormai una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero da migliaia di euro di fatturato all'anno con i suoi prodotti cosmetici, dai pantaloncini anti-cellulite alle creme che riducono gli inestetismi. Non ha dimenticato, però, i suoi esordi come influencer e sui social continua a essere attivissima, soprattutto quando si parla di body positivity. Nelle ultime ore si è spogliata e, rimasta in intimo, si è lasciata immortalare con la pancetta in vista per raccontare la sua toccante esperienza. L'obiettivo? Ispirare tutti coloro che si sentono "sbagliati" a causa di qualche piccola imperfezione estetica.

La "lotta alla pancia" di Cristina Fogazzi

Non è la prima volta che Cristina Fogazzi si lascia fotografare in intimo, lo aveva già fatto qualche mese fa per urlare a gran voce "Non me ne frega nulla di essere perfetta", ma nelle ultime ore ha sentito la necessità di ripetere l'esperienza. Viso struccato, reggiseno a pois e mutandine nere che lasciano in vista la pancetta: l'Estetista Cinica non ha avuto paura di posare al naturale senza filtri e senza artifici. Nella didascalia ha poi spiegato il motivo dello shooting in lingerie con queste parole: "Ho sempre odiato la mia pancia e quei due cuscinetti sui fianchi. Ho messo la prima pancera a 16 anni per andare a festa “da adolescenti”. Io non bevevo per non far gonfiare la pancia. Avevo un tubino nero aderente di Benetton, pesavo 50 chili e stavo chiusa in una pancera comprata da mia mamma al mercato del paese. Dopo quella prima pancera ho preso integratori pancia piatta, fatto diete pancia piatta, addominali pancia piatta, ho comprato pastiglie pancia piatta e fatto ogni sorta di trattamento estetico panciapiattizzante esistente. Ho visto la mia pancia uscire dai jeans a vita bassa, sporgere dai pantaloni a vita alta, arrotolarsi sopra i bikini. E sono qui. Con la mia pancia e quasi 49 anni".

L’Estetista Cinica posa in intimo

Il messaggio body positive de l'Estetista Cinica

L'imprenditrice ha spiegato di aver perso la sua lotta contro la pancia ma allo stesso tempo quella pancia non ha modificato la qualità della sua vita, non ha determinato il suo successo o la sua vita sentimentale. Se tornasse indietro, dunque, direbbe alla "se stessa di 15 anni" di togliere la pancera perché il suo corpo va benissimo così com'è. Lo standard di bellezza odierno richiede alle donne di essere magrissime ma toniche, con gli addominali scolpiti ma il seno e il fondoschiena pronunciati, ma la verità è che inseguire la perfezione a tutti i costi non fa altro che distrarci da altri obiettivi più importanti. L'Estetista Cinica ha chiuso il suo intervento con le parole che tutti dovrebbero ripetersi quando non si sentono abbastanza: "Non fatevi convincere che il vostro corpo sia sbagliato rispetto a un canone deciso da un misterioso consiglio di amministrazione della bellezza. E soprattutto non lasciate che questa cosa vi fermi mai, perché fermaci, farci sentire inadeguate è esattamente quello che vogliono".