Leone e Vittoria come gemelli: i figli di Chiara Ferragni sono adorabili con le tute dalmata I Ferragnez hanno trascorso la festa del 25 aprile in agriturismo e ne hanno approfittato per trasformare i piccoli Leone e Vittoria in due gemellini: ecco tutti i dettagli dei loro adorabili look dalmata.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono più attivi che mai sui social e, complici le continue Stories con cui documentano la loro normale quotidianità, continuano a essere tra le famiglie più amate al mondo. Il prossimo 18 maggio torneranno su Amazon Prime Video con la seconda stagione della loro serie e sono già moltissimi i fan che non vedono l'ora di poterli ammirare ancora una volta in tv. Nell'attesa che arrivi la "data x" ci si può accontentare delle foto e dei video che sia Chiara Ferragni che Fedez postano regolarmente sui social. Come hanno trascorso il 25 aprile? In un agriturismo con i figli Leone e Vittoria, che per l'occasione sono stati trasformati in due gemellini.

Ferragnez, la giornata in agriturismo

Dopo essere tornati da Roma qualche giorno fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno ripreso la loro normale routine milanese. Attualmente sarebbero alle prese con la ristrutturazione della nuova casa a City Life ma non per questo rinunciano al relax: hanno infatti approfittato della festa del 25 aprile per trascorrere una giornata all'aria aperta con i bambini. Sono stati all'agriturismo Cascina Resta con un gruppo di amici, divertendosi tra corse nei prati, foto in luoghi bucolici (ma super "instagrammabili") e piatti deliziosi. La trovata più adorabile della giornata? Hanno trasformato i piccoli Leone e Vittoria in due gemelli con dei look coordinati originali e animalier.

Leone e Vittoria con le tute firmate Chiara Ferragni

Le tute coordinate di Leone e Vittoria

Per trascorrere la giornata a giocare in agriturismo Leone e Vittoria hanno indossato delle comodissime tute, così da potersi scatenare in tranquillità ma senza rinunciare allo stile. La cosa particolare è che i modelli scelti per loro sono identici: si tratta dei completi "dalmata" della Chiara Ferragni Collection con felpa e pantaloni coordinati, tutti decorati all-over con le iconiche macchie nere e con gli elastici sugli orli in total pink (in passato il look era già stato sfoggiato dalla Vitto). Sneakers New Balance per Baby V., Gazzelle firmate Adidas per il fratellino: i piccoli di casa Ferragnez stanno crescendo e diventano ogni giorno sempre più belli. Come se non bastasse, si somigliano moltissimo e, se non fosse per la differenza di età, potrebbero essere tranquillamente scambiati per gemelli.

Leggi anche Leone Ferragni diventa influencer: è adorabile con occhiali da divo e maglione con le mele