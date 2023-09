L’abito di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany venduto a quasi 500mila dollari Venduto all’asta per un prezzo esorbitante il “Pink flamingo dress”, l’abito indossato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.

Audrey Hepburn e il vestito rosa venduto all’asta

L'iconico abito rosa indossato da Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany è stato battuto all'asta per una cifra esorbitante. Soprannominato the pink flamingo dress, la creazione di Hubert de Givenchy ha segnato la storia del cinema e della moda. Il pezzo è stato venduto da Julien's Auction in collaborazione con Turner Classic Movies nel corso di un evento chiamato Legends: Hollywood & Royalty.

Colazione da Tiffany e il pink flamingo dress

Colazione da Tiffany racconta le vicende della giovane newyorchese Holly Golightly, un'eccentrica ragazza tutta occhiali da sole scuri e tubini neri Givenchy. Truman Capote, autore del romanzo da cui è stato tratto il film, avrebbe voluto Marilyn Monroe come volto per Holly. Ma la Paramount, a cui Capote aveva ceduto i diritti, decise di affidare la parte a Audrey Hepburn, consacrandola definitivamente come icona di stile.

Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany"

Nel film il personaggio di Holly indossa soprattutto abiti dai colori scuri, così è impossibile dimenticare quel vestito rosa in organza di seta. Il corpetto aderente dallo scollo rotondo, una gonna a forma di tulipano, ricami, cuciture stile principessa, paillettes e un fiocco di raso in vita: un modello che oltre a valorizzare la silhouette di Hepburn, mostra il talento del couturier francese Givenchy. L'attrice e lo stilista si conobbero sul set di Sabrina (1954) e tra i due scattò subito una chimica travolgente, divennero colleghi ma soprattutto amici e confidenti.

Il significato del flamingo dress di Audrey Hepburn

Holly (Audrey Hepburn) indossa il pink flamingo dress verso la fine del film, in una scena drammatica. In molti ricorderanno quell'inquadrata dall'alto: l'attrice è riversa sul letto e circondata da piume. Tutto appare cupo e doloroso tranne l'abito colorato, forse una metafora di speranza. Quando è stato messo all'asta si prevedeva una cifra compresa tra 200.000 e 300.000 dollari ma sono state superate tutte le aspettative.

Dettaglio del nastro di raso dell’abito rosa di Audrey Hepburn

Rispetto all'originale che 60 anni fa indossava Hepburn, l'abitino all'asta è un po' sbiadito e alcune applicazioni sono mancanti o rovinate. Nonostante ciò è stato venduto alla "modica" cifra di 444,500 dollari (pari a 414,31 euro). Famosa è una delle citazioni dell'attrice in cui – tra le altre cose – dice "Io credo nel rosa". Probabilmente l'acquirente, chiunque esso sia, sarà della stessa opinione.