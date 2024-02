La vita intima di Heidi Klum, dalla “selvaggia” vita di coppia col marito alla collezione di sex toy Dalla passione per il topless alla collezione di sex toy fino all’intimità selvaggia col marito: ecco le confessioni di Heidi Klum sulla sua sfera più privata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Heidi Klum non è una donna che si tira indietro, quando c'è da toccare alcuni argomenti. La sfera sessuale è per molti un tabù e lo è soprattutto quando si tratta di donne. Se ne parla poco, sottovoce, con costanti sensi di colpa, come se fosse sbagliato avere dei bisogni e dei desideri, volerli assecondare; come se fosse peccaminoso vivere la sessualità con gioia e disinvoltura. La modella, invece, non è vittima dello stereotipo che vuole la donna un passo indietro e lo ha dimostrato con le dichiarazioni rilasciate nel podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, in cui ha approfondito la sua sfera intima, dando dettagli sull'intimità con il marito Tom Kaulitz e raccontando anche della sua collezione di sex toy.

Heidi Klum nell'intimità

Heidi Klum è sposata con Tom Kaulitz (il chitarrista dei Tokio Hotel) dal 2019: il matrimonio è stato celebrato un anno dopo l'inizio della relazione. A distanza di cinque anni i due sono più affiatati che mai, sembra che il tempo non abbia affatto scalfito l'aspetto più passionale della vita di coppia. Si sentono due fidanzatini. Interrogata circa la vita intima col marito, la modella senza alcun imbarazzo l'ha descritta con tre aggettivi che ben rendono l'idea: "È infinita, hot e selvaggia". Dall'aereo al mare, hanno esplorato anche posti insoliti dove stare in intimità: davvero due piccioncini.

Heidi Klum

Quando Leni Klum ha trovato i sex toy della mamma

Heidi Klum ha raccontato anche di quando sua figlia Leni Klum (avuta da Flavio Briatore) frugando tra le sue cose ha scovato una collezione di sex toy, che innocentemente ha scambiato per tutt'altro! La 19enne ha raccontato: "Sì è successo quando ero più giovane e ho pensato che fosse la cosa più bella di sempre. LHo pensato: cos'è un microfono?‘ L’ho mostrato alle amiche tipo: guardate quanto è bello. Mia madre ha un intero armadio, ha un intero cassetto. Mia madre si è arrabbiata moltissimo con me dopo".

Heidi e Leni Klum

Heidi Klum fan del topless

Heidi Klum è uno spirito libero, molto in pace col suo corpo e perfettamente a proprio agio nuda. Questo a volte può creare qualche imbarazzo. La modella, infatti, ha l'abitudine di stare in casa in topless e questo in passato ha causato qualche piccolo inconveniente. In particolare, sua figlia Leni ha ammesso che da piccola avvertiva la nudità della madre come qualcosa di fastidioso."Ricordo che invitavo le mie amiche e mi sentivo così imbarazzata e spaventata – ha raccontato – Di solito nelle famiglie dei miei amici non vedo mai le mamme abbronzarsi nude in piscina". Dal canto suo, la cinquantenne ha specificato che non lo fa per esibizionismo, ma perché non ama vedere il segno del costume quando si abbronza. Ovviamente si copre, quando giungono ospiti in casa, ma la figlia ha ammesso che vanno sempre a controllare due volte l'abbigliamento della madre, prima di far entrare persone in casa.