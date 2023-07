La valigia per l’estate di Giulia Salemi: sandali con tacco a spillo e rose tridimensionali da oltre 700 euro Nella valigia delle vacanze Giulia Salemi ha messo un paio di eleganti sandali black&white, con spirale di fiori su piede e polpaccio.

A cura di Giusy Dente

Benché il gossip li abbia più volte annoverati tra le coppie vicine all'addio, i Prelemi invece sono più uniti e affiatati che mai. I fan si sono accorti di una crisi mesi fa ed è stata la stessa Giulia Salemi ad ammettere il periodo di difficoltà col compagno, Pierpaolo Pretelli. Ma hanno superato il momento buio uscendone più forti di prima. I due sono sempre insieme e si stanno godendo l'estate, dopo mesi di intenso lavoro: entrambi sono stati impegnatissimi dal punto di vista professionale, soprattutto in tv. In vista di nuove avventure, ora è tempo solo di vacanze. La showgirl sta testimoniando sui social i suoi viaggi: in valigia non possono mancare dei sandali da sfoggiare per una serata speciale.

I nuovi sandali di Giulia Salemi

Forte dei Marmi, Saint Tropez, Mykonos: Giulia Salemi sta viaggiando moltissimo questa estate e con lei c'è quasi sempre anche il fidanzato, Pierpaolo Pretelli. L'influencer è attivissima sui social nel mostrare la sua quotidianità e ovviamente i look alla moda che sfoggia durante le giornate. Proprio il suo stile trendy l'ha resa un'icona di stile molto apprezzata: ai fan piace il suo abbigliamento sempre allineato alle tendenze del momento, ma sfoggiato con carattere e personalità.

in foto: sandali Le Silla

Il total black è il must dei suoi outfit, ha una certa predilezione per i look da dark lady. Per questo in valigia ha messo anche stavolta un paio di scarpe perfette per un look elegante e sofisticato all'insegna del nero. Ha mostrato sui social la new entry nella sua collezione di sandali. Si tratta di una creazione firmata Le Silla, brand amatissimo dalle celebrity. Il sandalo Rose del marchio presenta tacco a stiletto e un design a spirale che si attorciglia lungo il polpaccio, impreziosito da rose bianche tridimensionali. Costano 767 euro. A che abito le abbinerà l'influencer?