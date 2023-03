La trasformazione di Julia Roberts: ora porta la frangia e i capelli rossi Julia Roberts ha sfoggiato sui social un nuovo look in pieno stile anni Settanta: capelli lunghi e mossi da rockstar con una frangia piena (da copiare subito)

A cura di Beatrice Manca

La primavera è arrivata e nell'aria c'è voglia di cambiamento. Tra le tante star che hanno approfittato dell'arrivo della bella stagione per dare una svolta al look c'è Julia Roberts. L'attrice, 55 anni, ha sfoggiato sui social il suo nuovo taglio con la frangia, una novità assoluta ispirata allo stile anni Settanta.

Il nuovo look di Julia Roberts

Dell'attrice Julia Roberts tutti conoscono il sorriso abbagliante e la folta chioma di capelli castani ramati. L'avevate mai vista, però, con la frangia? Nella sua lunga carriera l'attrice ha sempre portato i capelli lunghi e scalati intorno al viso, salvo una parentesi con frangia a tendina su un lato. Ora però, complice la "frangia-mania", ha voluto riprovarci: in occasione del lancio della nuova campagna di Chopard, di cui è testimonial, ha indossato un completo tre pezzi color avorio di Nells Nelson – con pantaloni e panciotto – e lasciato i capelli mossi, con una frangia lunga che accarezza gli occhi.

Julia Roberts

La frangia anni Settanta è tornata di moda

Il nuovo taglio di Julia Roberts porta la firma dell'hairstylist Serge Normant: per l'occasione ha anche scaldato il colore con riflessi ramati grazie al colorist Kadi Lee. La piega mossa e spettinata richiama lo stile in voga negli anni Settanta e riportato in auge dalla serie tv Daisy Jones & the Six dove la protagonista sfoggia lo stesso taglio di capelli dell'attrice. Del resto, se la frangetta è così popolare nel 2023, il merito è anche di serie tv cult come Mercoledì che hanno resto il taglio popolarissimo. Le frangia ora si porta folta e piena, accompagnata da ciocche lunghe e mosse alla Florence Welch: siete pronte a una primavera rock'n'roll?