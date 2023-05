La trasformazione di Emma Stone: è irriconoscibile con i capelli lunghi e scuri Emma Stone ha detto addio ai suoi famosi capelli rossi? Il trailer del film Poor Things ha lasciato i fan senza parole.

A cura di Beatrice Manca

L'abbiamo vista al cinema coi capelli bicolor di Crudelia De Mon o con la sua chioma rosso Tiziano. Adesso Emma Stone stupisce i fan con un nuovo, radicale, cambio di look: sopracciglia folte e scure e lunghi capelli corvini raccolti in una treccia. La trasformazione è avvenuta ancora una volta per esigenze di copione e il trailer del nuovo film, Poor Things, ha lasciato i fan senza parole.

Emma Stone è una Frankestein moderna

Dopo due anni di assenza dallo schermo, Emma Stone torna al cinema. La sua ultima interpretazione è stata proprio nei panni della ‘cattiva' Disney Cruella, dove Emma Stone interpretava la perfida e geniale stilista di moda dai capelli rosso fuoco. Il suo nuovo ruolo è molto più dark del precedente: il film Poor Things è una specie di rilettura di Frankestein con una protagonista femminile, tratto dal romanzo omonimo di Alasdair Grey. Nel teaser del film vediamo Emma Stone nel ruolo di Belle Baxter, riportata in vita con l'elettroshock: pallida e tormentata, Emma Stone indossa soprabiti colorati, camicie con le rouches e gonne dal sapore vittoriano.

Gli hair look più famosi di Emma Stone

Ma il dettaglio che ha scioccato di più i fan sono i capelli, lunghissimi e scuri. Non è la prima volta che Emma Stone cambia look per esigenze di copione: l'abbiamo vista bionda ossigenata nella serie Netflix Maniac e poi con un morbido caschetto rosso nel suo ruolo più famoso, quello di La La Land. Come ci stupirà sui prossimi red carpet?