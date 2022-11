La trasformazione di Avril Lavigne: dai lunghi capelli biondi al bob con riflessi arancioni Avril Lavigne ha drasticamente cambiato look e ha detto addio all’iconica chioma bionda lunga. Si è fatta tagliare i capelli da un amico.

A cura di Giusy Dente

Per Avril Lavigne sembra che il tempo non passi mai: anche se ha l'aspetto di un'eterna ragazzina, la rocker ha 38 anni e ne sono passati circa 20 dal suo debutto nel mondo della musica. Dopo il boom dei primi anni Duemila e la fama mondiale, ha continuato con successo la sua carriera, segnata per diversi mesi da un problema di salute che l'ha tenuta a letto e a riposo. La cantante è stata ferma per un lungo periodo, lontana anche dai social: nonostante sia solitamente molto riservata sul suo privato, ha raccontato di soffrire della malattia di Lyme. Negli ultimi anni ha però ripreso a pieno ritmo i suoi impegni nel mondo della musica. A febbraio è uscito il suo settimo album in studio ed è da poco stata rilasciata anche una nuova canzone. La popstar l'ha annunciata in modo insolito e originale.

Avril Lavigne prima del drastico taglio di capelli

Il nuovo look di Avril Lavigne

Il 3 novembre Avril Lavigne ha fatto ascoltare al mondo I'm a Mess. La nuova canzone è stata annunciata con un breve e originale video, realizzato dalla cantante assieme all'amico e collega musicista Yungblud. Nella clip si vede lui che armato di forbici le taglia di netto buona parte dei suoi iconici capelli lunghi. La reazione della cantante (sediuta su un water!) è decisamente stupita, quando si accorge di quanto sia lunga la ciocca tagliata.

Yungblud taglia i capelli ad Avril Lavigne

Ma è decisamente tardi per tornare indietro e dunque lui le pareggia il drastico taglio anche dall'altro lato, dando vita a un trendy bob leggermente più corto dietro. La copertina di I'm a Mess vede la cantante sfoggiare il nuovo taglio dritto, a cui probabilmente in un secondo momento un hair stylist ha dato un tocco finale. Avril Lavigne ha però mantenuto i riflessi arancioni che hanno fatto capolino per la prima volta ai Grammy Awards di aprile. I fan hanno apprezzato la trasformazione di stile, visto che i commenti sono tutti pieni di entusiasmo (sia per il look che per la canzone).