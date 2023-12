La tradizione natalizia di re Carlo III: che cosa regala ai membri dello staff Carlo è diventato re da poco più di un anno ma non per questo ha perso il senso dell’umorismo: ecco qual è la simpatica tradizione che ha riservato ai membri del suo staff. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Natale è una delle ricorrenze più amate dai Windsor, che per l'occasione ogni anno si riuniscono a Sandringham per scambiarsi i regali e condividere dei gustosi banchetti. Anche in questo 2023 la tradizione è stata rispettata e la Royal Family al completo (senza però Harry e Meghan) si è mostrata in pubblico durante la messa del 25 dicembre, incantando i sudditi tra look bon-ton e dolci ritratti di famiglia. Cosa succede quando i riflettori si spengono e i Royals tornano a corte? Se da un lato alcune simpatiche usanze sono ormai diventate leggendarie, la cosa che in pochi sanno è che il nuovo re Carlo III riserva all'intero staff dei doni davvero originali e fuori dal comune.

Le rivelazioni dell'ex maggiordomo reale

Carlo potrà anche essere diventato re da poco più di un anno ma non per questo ha perso il suo senso dell'umorismo, anzi, ha più volte dimostrato di avere a cuore il benessere dei suoi dipendenti più fidati. È ormai risaputo che abbia mantenuto intatta la tradizione inaugurata dalla mamma Elisabetta II, quella di scambiarsi regali originali e simpatici durante la vigilia di Natale, ma la cosa che in pochi sanno è che questa usanza non vale solo per i membri della famiglia, anche lo staff riceve dei pensierini davvero bizzarri. A raccontarlo ai tabloid britannici è stato l'ex maggiordomo Grant Harrold, che per ben 7 anni ha lavorato per l'allora principe del Galles, gestendo i preparativi del Natale reale a Sandringham.

Re Carlo e Camilla alla messa del 25 dicembre

L'originale tradizione natalizia di re Carlo III

Pare che Carlo abbia sempre riservato a ogni membro dello staff una casella di posta in cui recapitava i regali pensati per loro. "Avevamo tutti queste "buche" e Carlo a Natale ci lasciava piccole cose divertenti. Una volta mi ha lasciato una scatola di salmone e un anno ho preso un macinino sale e pepe avvolto in un nastro. Probabilmente gli era stato regalato un cesto e ci dava alcuni pezzi. Ho pensato che fosse così bizzarro perché non ti aspetti queste piccole cose. Dimostra che ha un lato divertente e pratico", sono state queste le parole del maggiordomo. Tazze da tè, bicchieri da whisky, brocche d'acqua e naturalmente le tradizionali Christmas Card: i dipendenti reali hanno sempre ricevuto qualche piccolo dono da Carlo durante le feste. Chi ha inaugurato questa tradizione? Sempre Elisabetta II, che una volta distribuì oltre 1.500 budini di Natale a tutto lo staff di corte.

Leggi anche La prima cartolina di re Carlo III e Camilla: perché non indossano abiti natalizi

La tradizionale "passeggiata" natalizia dei reali