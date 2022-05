La tiara “della discordia”: il diadema delle nozze di lady Diana in mostra per il Giubileo della regina In occasione del giubileo di Platino della regina Elisabetta la casa d’aste Sotheby’s ha messo in mostra 50 diademi reali, inclusa la tiara indossata da lady Diana per il suo matrimonio.

A cura di Beatrice Manca

Gli anni passano ma il mito di lady Diana è più vivo che mai. La sua storia, il suo stile, le sue nozze: la vita della principessa di Galles continua a esercitare un fascino irresistibile. Gli appassionati quest'estate avranno un'opportunità unica: quella di vedere da vicino la tiara che lady D indossava il giorno delle sue nozze. La casa d'aste Sotheby's infatti ha voluto festeggiare il Giubileo di platino della regina Elisabetta con una spettacolare mostra di tiare: tra i gioielli esposti c'è proprio la Spencer tiara. Non tutti sanno che questa raffinata creazione di diamanti ha una storia segreta: per indossarla Diana compì la sua prima "trasgressione" all'interno della casa reale.

La tiara di lady Diana

La tiara del matrimonio di lady Diana

La tiara Spencer ha una storia affascinante e "sfortunata" al tempo stesso. Il gioiello è stato tramandata di generazione in generazione della famiglia Spencer: nel 1919 il visconte Althorp, Earl Spencer, fece creare una nuova tiara a ghirlanda con un cuore al centro per Lady Cynthia Hamilton, la nonna di Diana. Arriviamo così alla Spencer più famosa, Diana: nel 1981 volle indossare il gioiello di famiglia per il suo matrimonio con il principe Carlo, declinando le numerose offerte della regina Elisabetta. La futura suocera infatti le aveva aperto gli scrigni reali, offrendole perfino la Lover’s Knot Tiara, un gioiello dal valore inestimabile appartenuto alla regina Mary (romantico già nel nome). Ma anche Diana voleva rendere omaggio alla sua famiglia, nobile e di stirpe antichissima, e indossò la tiara di famiglia. Anche a costo di scontentare la regina in persona. Lady Diana indossò la tiara in diverse occasioni ufficiali, e dopo la sua morte fu custodita dal fratello Charles Spencer. La prossima proprietaria? Potrebbe essere la principessa Charlotte, la prima nipote femmina di lady Diana.

Lady Diana con la tiara Spencer

La mostra di Sotheby's sui diademi reali

Il Giubileo di Elisabetta II è alle porte e si moltiplicano le iniziative per celebrare la regina: la casa d'aste Sotheby's ha esposto eccezionalmente in mostra cinquanta tiare reali di epoche differenti, per sottolineare l'evoluzione del potere regale attraverso i gioielli dal valore inestimabile. I visitatori potranno ammirare la tiara di diamanti e smeraldi disegnata dal principe Alberto per la regina Vittoria e il diadema di Joséphine Bonaparte in stile neoclassico. La mostra è veramente una camera delle meraviglie, una pagina di storia scritta in rubini e diamanti. Per visitarla però bisogna affrettarsi: le tiare resteranno esposte dal 28 maggio al 15 giugno nella sede della casa d'aste Sotheby's a Londra. Un'ottima occasione per fare gli auguri a sua Maestà!

