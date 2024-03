La sciarpa cuscino da 1.500 euro è l’ultimo accessorio cult che fa discutere i social Unire il comfort di una sciarpa a quello di un cuscino? La designer britannica Phoebe Philo l’ha fatto creando la Pillow Scarf, l’ultimo accessorio che sta facendo discutere i social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Pillow Scarf

Nelle giornate più fredde una sciarpa calda è l'accessorio che non può mai mancare. Un effetto comfort molto simile è quello che proviamo quando, in volo o in aeroporto, ci mettiamo al collo il cuscino da viaggio. A far discutere i social negli ultimi giorni è stata un la Pillow Scarf, la sciarpa-cuscino disegnata da Phoebe Philo che richiama gli effetti di entrambi gli oggetti. Dopo il bracciale nastro adesivo e la gonna asciugamano di Balenciaga, anche la designer britannica ha creato un accessorio cult tanto glamour quanto discutibile.

La sciarpa-cuscino

Cos'è la Pillow Scarf

Questa sciarpa imbottita che ricorda un cuscino fa parte della collezione del brand omonimo di Phoebe Philo, ex Direttore Creativo di Céline e Chloé. La designer britannica è tornata dopo sei anni di stop: dallo scorso ottobre sta lasciando una serie di capi in piccoli "lotti". La Pillow Scarf fa parte del secondo release di abiti, tutti piuttosto costosi: si va da un abito con paillettes che costa 19mila euro fino a una semplice borsa di tela che ne costa 8.500.

La Pillow Scarf di Phoebe Philo

La Pillow Scarf è una sciarpa imbottita rivestita raso di seta color crema. È progettata per essere indossata sulle spalle e deve avere una vestibilità aderente. Disponibile in due colori, nero e appunto crema, la sciarpa-cuscino ricorda molto le fattezze di un collare ortopedico, somiglianza che ha scatenato l'ironia dei social, coinvolgendo anche i fan più "puristi" di Phoebe Philo.

Quanto costa la Pillow Scarf

A far discutere è innanzitutto il prezzo: la Pillow Scarf viene venduta sul sito del brand a 1.500 euro. Su X un utente ha scritto che la sciarpa cuscino è la mobwife interpretata da Phoebe Philo. Altri utenti, invece, hanno già in programma di usare l'accessorio in volo, al posto del tradizionale cuscino. Gli appassionati di moda, però, storcono il naso visti i prezzi davvero altissimi di questo ritorno di Phoebe Philo. Che la Pillow Scarf possa far spopolare la designer anche tra il pubblico più mainstream?

La versione total black della sciarpa-cuscino