La principessa del Giappone si laurea in abiti tradizionali: Aiko non sarà imperatrice, ecco cosa farà La primogenita dell'imperatore si è laureata. La principessa Aiko non sarà imperatrice, non è erede al trono, ma ha le idee chiare sul suo futuro professionale.

A cura di Giusy Dente

Principessa Aiko nel giorno della Laurea

La principessa Aiko del Giappone è l'unica figlia dell'imperatore Naruhito e dell'imperatrice Masako. La 22enne ha frequentato prima la scuola secondaria femminile Gakushuin Girls’ Senior High School di Tokyp, poi dopo un breve periodo presso l'Eton College (nel Regno Unito) per perfezionare l'inglese si è iscritta nel 2020 alla facoltà di Lingua e letteratura giapponese dell'Università Gakushuin di Tokyo. Qui, dopo 4 anni, ha conseguito la Laurea e ha partecipato alla cerimonia di fine percorso in abiti tradizionali. Per lei ora si apre un nuovo capitolo, in cui dovrà conciliare il lavoro e gli impegni pubblici derivanti dal suo ruolo, che non ha intenzione di lasciare del tutto.

Perché Aiko non sarà imperatrice

Aiko non è l'erede al trono della famiglia imperiale giapponese. La legge della Casa Imperiale non è mai stata modificata: vige il sistema di primogenitura agnatica e non di primogenitura assoluta, dunque un primogenito donna non eredita il trono, che passa invece nelle mani del fratello minore o del cugino. La questione è stata più volte affrontata nel Paese: si sono espressi in merito il primo ministro Junichiro Koizumi e poi il primo ministro Shinzō Abeche. La proposta di legge non è mai arrivata. Nel 2006 la principessa Kiko ha dato alla luce un figlio, Hisahito: lui è secondo nella linea di successione al trono, dopo il padre. Il principe ereditario Akishino è il fratello di Aiko, secondogenito dell'imperatore e dell'imperatrice.

Principessa Aiko alla cerimonia di Laurea

Cosa ha indossato Aiko

La principessa nel grande giorno ha indossato abiti tradizionali: un kimono rosa chiaro a fantasia floreale abbinato alla gonna hakama in colore blu scuro. La ventiduenne ha aggiunto anche le iconiche scarpe giapponesi con la punta divisa chiamate Tabi, che rappresentano una parte significativa della moda, della cultura e della storia del Giappone.

La principessa in abiti tradizionali

Cosa farà la principessa dopo la Laurea

Aiko ha pianificato di iniziare a lavorare presso la Croce Rossa, ora che ha terminato il percorso di sudi universitario. La famiglia imperiale giapponese gode di un legame di lunga data con l'organizzazione benefica: l'imperatrice Masako è attualmente presidente onorario dell'ente. Gli impegni professionali di Aiko non avranno alcun impatto sui suoi doveri ufficiali derivanti dall'essere un membro della famiglia imperiale. Intende continuare a svolgerli con regolarità, portando avanti parallelamente anche le sue scelte di vita personali di donna lavoratrice. Probabilmente sarà destinata alla sede dell'azienda che si trova nel quartiere Minato di Tokyo, ma non si sa ancora con quale ruolo specifico e quali mansioni. "Sono felice di impegnarmi nelle opere della Croce Rossa giapponese – ha detto – Mi sento determinata. Continuerò a imparare e a lavorare duro con la consapevolezza di essere un membro della famiglia, quindi spero di poter essere di aiuto alle persone e alla società, nel mio piccolo".