La principessa Anna vola in Sri Lanka: il tour reale comincia con gli occhiali da sole sportivi La principessa Anna è volata in Sri Lanka per il primo Royal Tour dell'anno e fin da quando è uscita dall'aereo si è fatta notare per il suo animo anti-convenzionale: ecco cosa ha fatto e cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese ha un'agenda ricca di impegni e non sorprende che praticamente ogni giorno almeno uno dei loro membri appaia in pubblico a un evento istituzionale. Nelle ultime ore è stato il turno della principessa Anna che, dopo essere stata la working Royal che ha lavorato di più nel 2023, ora ha dato il via al nuovo anno con un tour in Sri Lanka, il primo organizzato nel 2024 in casa Windsor. È partita col marito, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, e nei prossimi tre giorni diventerà protagonista di alcuni appuntamenti ufficiali che celebreranno il 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali tra il paese ospitante e il Regno Unito. Il dettaglio che tutti hanno notato? La sorella di Carlo è una principessa anti-convenzionale: ecco per quale motivo.

La principessa Anna trasporta da sola i bagagli fuori dall'aereo

Dimenticate i reali che credono di avere tutto il mondo ai loro piedi semplicemente perché nati "col sangue blu", la principessa Anna ha dimostrato che bisogna rimanere con i piedi per terra anche quando si fa parte di una famiglia che dirige una monarchia moderna. Nel momento in cui è atterrata in Sri Lanka ha pensato bene di trasportare da sola fuori dall'aereo i suoi bagagli, così da non infastidire il personale a bordo.

La principessa Anna arriva in Sri Lanka

Certo, si trattava solo di un paio di borsoni ma è chiaro che nessuno si aspettava un gesto tanto umile e pratico da un membro di casa Windsor. Ad accoglierla all'aeroporto internazionale di Bandaranaike a Katunayake non poteva mancare un corteo di ballerine che si sono esibite in una performance in abiti tipici, alle quali Anna ha dedicato una sorta di inchino con le mani giunte in segno di ringraziamento.

La principessa Anna con gli occhiali sportivi

I look sporty della principessa Anna

Per affrontare il viaggio in aereo che l'ha portata in Sri Lanka la principessa Anna ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare all'eleganza. Ha puntato sul beige (dunque in coordinato col marito), abbinando un paio di pantaloni dalla linea classica sui toni del panna a una giacca monopetto leggermente più scura.

Occhiali Adidas

Camicia azzurra, scarpe comode e a punta e borsetta in tinta: a fare la differenza nell'outfit reale sono stati gli occhiali. Niente accessori principeschi o preziosi, Anna ha sfoggiato un paio di occhiali da sole sportivi firmati Adidas, per la precisione il modello che indossano spesso gli sciatori, quello aerodinamico senza montatura con le lenti polarizzate rosso mogano. La principessa in questa versione sporty non è forse un'indiscussa icona fashion?