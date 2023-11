La principessa Anna in divisa al Remembrance Day è l’unica donna reale a poter indossare i pantaloni La figlia di Elisabetta II ha sfoggiato l’uniforme nel corso della commemorazione dei caduti in guerra. Un outfit che può indossare grazie a uno strappo alle regole della compianta regina.

A cura di Annachiara Gaggino

La principessa Anna

Nella giornata di ieri il Regno Unito si è stretto per ricordare tutti i caduti delle forze armate britanniche. Come da tradizione, durante il Remembrance Day, la famiglia reale ha partecipato alla commemorazione a Whitehall, nel centro di Londra dove, assieme al Primo Ministro, altri politici, ambasciatori stranieri, rappresentanti militari e veterani pongono delle ghirlande di papaveri al Cenotafio. Ieri la principessa Anna si è unita ai suoi fratelli, re Carlo e il principe Edoardo e a suo nipote il principe William per celebrare l'armistizio della prima guerra mondiale e tutti gli altri conflitti che hanno coinvolto le forze britanniche e del Commonwealth. Nel frattempo le altre donne della famiglia reale hanno assistito alla cerimonia dai balconi, tutte elegantemente vestite di nero.

La principessa Anna

La principessa Anna in divisa

Nonostante l'unica figlia della regina Elisabetta non abbia mai prestato servizio militare, detiene numerosi titoli e onorificenze sfoggiandoli a cerimonie ufficiali. La principessa settantatreenne è apparsa elegantissima in alta uniforme, una divisa cerimoniale della Royal Navy composta da pantaloni neri e scarpe brogue lucide, un lungo cappotto nero e un cappello bianco e nero ornato con una regale rifinitura dorata. Sotto il soprabito si intravedeva una camicia bianca, arricchita da una cravatta nera, mentre la chioma era raccolta nella sua caratteristica acconciatura a chignon completata dal copricapo della marina. Il look è stato completato da un rossetto rosso e degli orecchini a bottone in argento.

Re Carlo e la principessa Anna nel corso della commemorazione

Anna, unica principessa ad indossare i pantaloni

Non è la prima volta che la sorella del sovrano presenzia a un evento ufficiale in uniforme. Anche in occasione dei funerali della regina Elisabetta II e durante l'incoronazione di re Carlo Anna ha indossato la divisa, diventando la prima principessa in alta uniforme a un evento così solenne. Per i suoi 70 anni la principessa ha ottenuto il rango di Chief Marshal nella RAF, occasione in cui la sovrtana ha cambiato la tradizione per permettere alla figlia di sfoggiare un certo tipo di abbigliamento, diventando l'unico membro femminile della famiglia reale a poter indossare i pantaloni in nelle occasioni ufficiali.