La foto di Geolier da piccolo: com'era il rapper napoletano prima del successo Geolier è il rapper napoletano di 23 anni che partecipa tra i Big al Festival di Sanremo 2024. Com'era da piccolo? Basta spulciare il suo profilo social per scovare una foto dell'infanzia.

A cura di Valeria Paglionico

Geolier, nome d'arte di Emanuele Palumbo, è il rapper napoletano arrivato al Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa tra i Big con il brano intitolato I’ p’ me, tu p’ te. Classe 2000 nato a Secondigliano, ha raggiunto il successo nel 2018 quando il suo album di debutto Emanuele, all'interno del quale ha collaborato con grandi nomi del mondo del rap, da Luché a Emis Killa, fino ad arrivare a Gué, è stato certificato disco di platino. Oggi ha 23 anni e si prepara per la prima emozionante esperienza all'Ariston. In quanti hanno visto una sua foto da piccolo?

Geolier oggi

Basta spulciare il suo profilo social per trovare un dolce ricordo dell'infanzia postato nel luglio del 2023. Accompagnato semplicemente dall'emoticon a forma di viso di bambino, Geolier ha condiviso un adorabile scatto di quando aveva poco più di 3 anni. All'epoca forse non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato famoso ma è evidente che vantava già una sguardo sveglio e vispo. Capelli scuri che gli cadono sulla fronte, occhi che guardano dritto in camera e pigiama verde a quadroni: l'unico dettaglio che lo differenzia rispetto a oggi? Da piccolo non portava ancora gli occhiali da vista, ora diventati uno dei tratti distintivi del suo stile.