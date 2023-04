La dieta del re: cosa mangia Carlo III tutti i giorni (a costo di portarlo in viaggio) Carlo III, il re ambientalista, è molto attento a quello che mangia e soprattutto a come viene coltivato: guai a servirgli la frutta fuori stagione.

A cura di Beatrice Manca

Uova e formaggio, miele a colazione e pranzo saltato a pié pari. Re Carlo III è un uomo di grande disciplina, soprattutto a tavola: nel corso degli anni ha maturato delle sane abitudini alimentari che lo accompagnano anche oggi che è re. In vista della grande incoronazione del 6 maggio, poi, il sovrano ha condiviso la sua ricetta preferita con il pubblico. Pochi strappi e grande attenzione alla sostenibilità: ecco la dieta di un vero re.

Il nuovo re è un paladino della spesa sostenibile

Carlo III, il re ambientalista, è molto attento a quello che mangia e soprattutto a come viene coltivato. L'agricoltura biologica e biodinamica è da sempre una sua grande passione e i prodotti che arrivano dalla sua tavola, spesso, sono stati coltivati proprio negli orti delle sue residenze. Non transige sulla stagionalità dei prodotti. Secondo la biografia Carlo III di Vittorio Sabadin, servirgli le fragole in inverno è il miglior modo per sentirlo urlare.

Cosa mangia Carlo III a colazione

A colazione il nuovo re mangia un uovo – come facevano Elisabetta II e il principe Filippo – accompagnato da un muesli speciale, frutta fresca e prodotti che arrivano dalle sue tenute: il latte delle mucche di Windsor e il miele delle api di Balmoral. Carlo III viaggia spesso, ma quando può cerca di mantenere le sue abitudini alimentare facendo portare con sé un vasetto del suo adorato miele. A cena uova con verdure o funghi, oppure pesce o cacciagione locale, specialmente quando si trova in Scozia. Il pranzo? Saltabile: sia per via dell'agenda, sia perché da sempre crede che sia meglio per la sua digestione.

Il panino perfetto di Carlo III

Anni fa sul Mirror apparve la ricetta del "sandwich perfetto" di Carlo III: due fette di pane morbido farcite con insalata, un uovo al tegamino, formaggio groviera, pesto fatto in casa, un velo di burro e un velo di maionese. La ricetta sempre perfettamente in linea con i suoi gusti: Carlo III evita la carne rossa, quando può ed è notoriamente ghiotto di uova e di formaggio. Lo dimostra la ricetta celebrativa scelta per l'incoronazione: una quiche con spinaci, fave e dragoncello. Vale la pena provarla e sentirsi a Buckingham Palace per l'ora di pranzo!