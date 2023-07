La borsa che sembra fatta di pluriball e costa 8500 euro: la nuova provocazione di Bottega Veneta Ormai siamo abituati agli accessori strani nel mondo della moda ma Bottega Veneta stupisce tutti ancora una volta con una borsa che ricorda la plastica da imballaggio che scoppietta sotto le dita.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito: Bottega Veneta

Avete presente la sensazione rilassante di ‘scoppiare' le bolle d'aria del pluriball, la plastica per imballaggi trasparente? Adesso potrete sfoggiare il famoso antistress al braccio, sotto forma della nuova borsa del desiderio. Bottega Veneta infatti ha lanciato una versione della sua borsa Cabat completamente trasparente, ad eccezione dei manici, e con una texture che richiama il suo celeberrimo intreccio. L'effetto finale, però, è diverso, tanto che la borsa è già diventata virale come la ‘pluriball bag'. Ma perché la moda è ossessionata dalle borse strane?

Bottega Veneta

La lunga storia delle borse ‘provocazione'

Non è la prima volta che Bottega Veneta stupisce il pubblico con un accessorio sorprendente. Pochi mesi fa fu la volta di una borsa identica a un sacchetto di carta marrone, di quello che si riceve normalmente nei negozi. La shopper di Bottega Veneta, però, era realizzata in pelle di vitello e costava circa duemila euro: una combinazione che non tardò a farla diventare virale. Impossibile non citare, nel filone delle borse stravaganti, il lavoro di Demna Gvasalia per Balenciaga, costellato di accessori provocatori come la Trash Pouch, un borsone effetto sacco della spazzatura, e la pochette identica a un sacchetto di patatine.

Un dettaglio della borsa

Come non citare poi il lavoro degli artisti MSCHF, che con una brillante satira sulle dimensioni sempre più piccole degli accessori hanno lanciato la borsa visibile solo al microscopio. Tutte queste scelte, seppur diverse, vanno in una direzione precisa: essere riconoscibili, generare dibattito e accendere un riflettore sul lavoro dei creativi.

Bottega Veneta

La borsa trasparente di Bottega Veneta

L'ultima a entrare nel lungo elenco è la Cabat di Bottega Veneta realizzata in morbido silicone intrecciato. La borsa, completamente sfoderata e con manici in pelle, ha la singolare caratteristica di essere trasparente, ma non è per questo che è entrata nel radar delle tendenze. Il motivo ad intreccio le conferisce infatti una texture simile a quella del pluriball, tanto che a vederla vien voglia di prenderne un pezzetto tra pollice e indice (ma no, non sentirete il caratteristico rumore della plastica per imballaggi). Prezzo? 8500 euro, in linea con i modelli simili della borsa. Su una cosa non ci sono dubbi: è già un oggetto del desiderio.