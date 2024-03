Kristen Stewart, dai look mannish ai reggicalze a vista: perché ha stravolto il suo stile Niente più look mannish e capi ispirati al guardaroba maschile, ora Kirsten Stewart lascia spazio alla sensualità tra micro shorts e reggicalze in vista: per quale motivo ha rivoluzionato in modo tanto drastico il suo stile? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kristen Stewart è stata avvistata tra le strade di New York con un nuovo look iper sensuale. Dopo il body sgambatissimo portato solo con i collant sfoggiato alla prima del suo nuovo film, ha preso ispirazione dall'italianissima Annalisa lasciando i reggicalze in vista. L'avevamo lasciata in una versione no-pants con micro shorts e mocassini, ora la ritroviamo in total black con gonna corta di Andamane, giacca di pelle, reggiseno in rete traforata di Brunello Cucinelli e vertiginosi tacchi Louboutin. Cosa è successo allo stile dell'attrice, fino a qualche tempo fa appassionata di look mannish ispirati al guardaroba maschile? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sua nuova evoluzione fashion.

La rivoluzione di stile di Kristen Stewart

La rivoluzione di stile di Kristen Stewart è partita dopo la discussa copertina di Rolling Stones, sulla quale ha posato con una mano nelle mutande, riprendendo un gesto convenzionalmente associato all'universo maschile.

Kristen Stewart in Chanel

Da quel momento in poi ha cominciato a ostentare la sua innata sensualità, dicendo addio ai completi mannish del passato e lasciando spazio a look no-pants, micro shorts, reggiseni trasparenti e ora anche reggicalze portati in vista. Dietro questo evidente cambiamento c'è nascosta la stylist Tara Swennen che, così come successo in diversi momenti chiave della carriera dell'attrice, anche in questa occasione ha voluto rendere evidente la sua evoluzione.

Kristen Stewart segue il trend no pants

Il messaggio sociale nascosto nei look di Kristen Stewart

La scelta di rivoluzionare il suo armadio, passando in modo drastico da abiti mannish a nude look iper femminili, nasconderebbe non solo una evoluzione fashion ma anche un messaggio "sociale" ben preciso.

Kristen Stewart con il reggiseno a vista

Kristen Stewart, da sempre molto attiva in tema femminismo e di diritti LGBTQIA+, vuole che il suo corpo di donna venga associato a un concetto di sessualità universale, dunque non pensata solo per maschi etero. Un rottura degli stereotipi di genere, un gioco con le comuni convenzioni: l'attrice intende sfidare la società contemporanea dimostrando che non c'è nulla di male nell'esibire il proprio corpo senza filtri.