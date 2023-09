Kourteny Kardashian e il party a tema Disney per svelare il sesso del bambino Alla festa della più grande delle sorelle Kardashian hanno preso parte anche Kim e North vestite coordinate. Ma quindi è maschio o femmina?

A cura di Annachiara Gaggino

Alcuni momenti del gender reveal party di Kourteny Kardashian

Kourteny Kardashian svela a parenti e amici il sesso del bambino con un gender reveal party a tema Disney. La maggiore della famiglia più famosa d'America ha organizzato una festa per il primo figlio nato dal matrimonio con Travis Barker, il batterista dei Blink-182. In un abito pitonato accoglie i suoi ospiti con un quartetto di cantanti stile anni '20 con la giacca a righe bianche e rosse e il cappello di paglia, proprio come su Mary Poppins. A ogni invitato viene inoltre fatto su misura un cappellino con le orecchie di Mickey Mouse. Topolino è anche il protagonista di altre decorazioni, come palloncini e biscotti. Tra le immagini di Biancaneve e le pozioni magiche di Alice nel Paese delle Meraviglie, sulla schiuma di Matcha tea e cappuccini è scritto "Baby Barker" con l'inconfondibile carattere del logo Walt Disney. Ma quindi è maschio o femmina? Kourteny Kardashian non l'ha voluto svelare al suo pubblico, attendiamo quindi l'annuncio ufficiale, che si immagina arriverà a breve.

Kim Kardashian e North West

Kim Kardashian e North West, look abbinato stile Minnie Mouse

Kim Kardashian e North West come gemelle. La star dei reality e la primogenita avuta con il rapper Kanye West sono inseparabili. Ultimamente madre è figlia sono spesso protagoniste di eventi insieme, dal front row delle sfilate al concerto di Beyoncé, North ha dimostrato di essere assolutamente a suoi agio sotto i riflettori e le si prospetta una promettete carriera sia nella moda che in televisione. Per il gender reveal party Kim e North si sono vestite abbinate con un look ispirato a quello di Minnie, la famosa compagna di Topolino. La fondatrice di Skims ha sfoggiato un cardigan crop giallo a maniche corte firmato Chanel, decorato con i caratteristici bottoni dalla doppia C, stesso capo ma rosso per North. Entrambe hanno indossato una mini gonna cortissima in pelle mentre per le scarpe Kim Kardashian ha optato per un paio di Balenciaga nere modello Camden, open toe, con cinturino e plateau.