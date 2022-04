Kendall Jenner rilancia l’effetto sfumato anni ’90: il suo abito colorato è il must della primavera Kendall Jenner è un’indiscussa icona di stile e ne ha data l’ennesima prova sui social, dove ha postato delle foto in cui indossa il must-have della primavera. Di cosa si tratta? Dell’abito effetto sfumato in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Kendall Jenner è una delle modelle più ricche e pagate al mondo e inevitabilmente riesce a imporre mode e tendenze a ogni apparizione pubblica. Di recente ha cambiato drasticamente look, dicendo addio ai suoi capelli castani naturali e provando un'audace tintura dai toni ramati. Ora si ritorna a parlare di lei ma la chioma non c'entra nulla, ad attirare le attenzioni dei fan è stato l'abito sfoggiato sui social, un capo colorato e sinuoso in pieno stile anni '90 destinato a diventare il must-have della primavera: ecco chi ha firmato l'outfit (che nasconde un dettaglio esilarante) della sorella di Kim Kardashian.

Chi ha firmato l'abito sfumato di Kendall Jenner

Ricordate gli abiti dall'effetto sfumato degli anni '90? All'epoca hanno letteralmente spopolato ma i nostalgici saranno lieti di sapere che sono finalmente tornati. A lanciare il trend dal fascino vintage è stata Kendall Jenner, che su Instagram ha posato con indosso un vestito a tubino lungo fino alla caviglia, un modello firmato Loewe sui toni del beige, verde scuro, rosa e rosso (tutti degradé all-over), con il girocollo e un profondo spacco laterale che ha rivelato le gambe. In quante seguiranno il suo esempio durante la primavera appena arrivata?

Kendall Jenner in Loewe

Il dettaglio esilarante nel post di Kendall Jenner

Al di là del lato fashion, il post caricato da Kendall Jenner sui social nasconde anche un dettaglio esilarante. Nella didascalia la modella ha infatti scritto "Blocco tutti i commenti sulle dita dei piedi", asfaltando gli haters che avevano già in mente di fare riferimento alla cosa. Del resto, sia su Instagram che in passerella quasi mai ha mostrato i piedi come fatto invece nel recente scatto, dove ha indossato un paio di infradito con tacco e zeppa in pieno stile giapponese di Dries Van Noten. A "venirle in soccorso" sono stati gli amici e i familiari, da Hailey Bieber a Kim Kardashian, fino ad arrivare a mamma Kris Jenner, che non hanno esitato a dire di amare le dita dei piedi di Kendall.