Kendall Jenner in versione sposa, ma è solo l’abito per la sua festa di compleanno La penultima sorella del clan Kardashian ha organizzato una festa di compleanno elegante e sofisticata nella sua casa di Los Angeles. La neo ventottenne ha sfoggiato un’abito candido e raffinato che ricordava quello da matrimonio.

A cura di Annachiara Gaggino

L'abito bianco di Kendall Jenner ha subito fatto volare l'immaginazione dei fan. Nessun matrimonio in programma, per ora, lei e il rapper Bad Bunny stanno insieme ancora da troppo poco tempo, solo una festa di compleanno. La top model ha raggiunto i 28 anni e ha voluto celebrarli con una festa nel suo stile. Lontana dagli sfarzi eccentrici delle sorelle, la penultima del clan Kardashian ha organizzato una serata sofisticata e minimal sfoggiando un raffinato abito bianco.

Il vestito di compleanno di Kendall Jenner

Avvolta nell'elegante vestito bianco la modella sembrava una sposa. Dopo aver vestito i panni di Marylin Monroe in occasione di Halloween, Kendall Jenner si è dedicata alla scelta dell'outfit perfetto per il suo compleanno.

Avvicinandosi ai 30, la ventottenne ha optato per un look sofisticato, perfetto per l'avvicinamento all'età adulta. L'abito lungo era caratterizzato da uno scollo alla Bardot, con increspature e drappeggio sul petto per scendere fino ai piedi con una gonna plissettata. Trucco delicato e capelli lasciati cadere morbidi sulle spalle le conferivano un allure a metà tra una sposa e una dea greca.

La festa di compleanno di Kendall Jenner

Il party si è svolto nella casa di Los Angeles della top-model, dove si immagina abbia invitato i suoi amici più stretti. Le decorazioni erano essenziali, una serie di palloncini componevano la scritta "Scorpio baby" (ragazza scorpione), per ricordare il segno zodiacale della festeggiata.

Le torte di Kendall Jenner

Nel carosello di foto condivise sui social, Kendall Jenner scrive: "Twenty ate", giocando con la similitudine tra le parole eight (otto) e ate (mangiato), frase che scrive anche in una delle torte. Perché, va bene il minimalismo, ma accontentarsi di un unico dolce non era un'opzione, la neo ventottenne ne ha voluti ben quattro. Sulla torta più grande era stata stampata una foto di lei da bambina, con un sorriso e uno sguardo, un po' sornioni.