Katie Holmes con la gonna “strappata” che rivela un’altra gonna (e due scarpe diverse) È diventato virale l’originale look sfoggiato da Katie Holmes a un evento: due gonne sovrapposte, una lunga e una corta (in vista attraverso un taglio cut-out).

A cura di Giusy Dente

Il grande pubblico l'ha conosciuta come la Joey Potter di Dawson's Creek, ma nel tempo Katie Holmes ha affiancato alla carriera di attrice anche quella di regista. Presto uscirà al cinema il suo ultimo lavoro: è l'adattamento omonimo del romanzo Rare Objects di Kathleen Tessaro, pubblicato nel 2016. Il film racconta la storia di una giovane donna che tenta di rimettere in piedi la propria vita lavorando in un negozio di antiquariato, ostacolata dal ritorno di alcune figure del passato. Oltre a dirigere il film, la 44enne ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura, ha fatto da produttrice e figura anche nel cast, ma in un ruolo secondario. Rare Objects uscirà nelle sale cinematografiche venerdì 14 aprile e Katie Holmes è alle prese con gli eventi di presentazione. A quello di ieri, svolto a New York, ha sfoggiato un look insolito.

Perché tutti parlano del look di Katie Holmes

Katie Holmes a fine 2022 ha partecipato a un evento natalizio a New York, l'iHeartRadio Jingle Ball 2022. Immediatamente il look sfoggiato per l'occasione è diventato virale: un outfit d'ispirazione anni Duemila che però non è piaciuto, giudicato dai più una caduta di stile soprattutto per una serata di gala. La storia si sta ripetendo con il look scelto dalla 44enne per l'evento stampa newyorkese del suo nuovo film.

L'attrice ha scelto il bianco: una lunga camicia a righe sottilissime plissettata sul fondo infilata in una maxi gonna con fantasia damascata color avorio su base grigia. La caratteristica del capo è il taglio frontale con spilla d'argento. Il dettaglio cut-out consente di intravedere la gonnellina pieghettata sottostante. Fa parte della collezione Pre Fall 2023 di St. John. Bianca anche la borsa a spalla: è l'iconico modello Cleo firmato Prada, sinonimo di eleganza e semplicità. Costa 2400 euro.

Il look è diventato virale proprio per l'originale idea di sovrapporre due gonne, una lunga al di sopra e una costa al di sotto, "rivelata" dal cut-out. E non è il solo tocco bizzarro. L'attrice e regista ha ben pensato anche di indossare un paio di décolleté a punta quadrata con tacco largo: ma una sola scarpa della coppia aveva un foro all'altezza delle dita!