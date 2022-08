Kate Middleton rinuncia al jet privato: porta Charlotte e Louis dalla regina su un volo di linea Blazer in principe di Galles, scarpe con il tacco e lunga gonna verde: Kate Middleton, impeccabile come al solito, ha stupito i passeggeri di un volo commerciale salendo a bordo con i figli!

A cura di Beatrice Manca

Kate Middleton, la duchessa democratica, ha conquistato TikTok (a sua insaputa). Un utente ha condiviso una breve clip in cui si vede la moglie del principe William scendere da un aereo di linea insieme ai figli minori, Charlotte e Louis. Niente jet privato quindi, né elicottero personale, ma un aereo pieno di (stupiti!) passeggeri. Democratica sì, ma sempre con stile: Kate Middleton anche in aereo non rinuncia alle scarpe con il tacco, coordinate al blazer. Destinazione? Il castello di Balmoral, per godersi alcuni giorni di vacanza con la regina Elisabetta prima dell'inizio della scuola: i tre principini frequenteranno lo stesso istituto nel Berkshire.

La duchessa ovviamente non ha commentato il video, ma i fotogrammi (diventati virali sui social) non lascerebbero molti dubbi sull'identità dell'elegante donna in tweed che prende per mano una bambina con le trecce. Secondo l'account @turbom1k3y, che ha condiviso la clip su TikTok, nessuno a bordo ha scattato fotografie o fatto video, nonostante il brusio che ha accompagnato il volo. I royal watcher più esperti hanno perfino riconosciuto gli abiti che indossava: una lunga gonna color salvia, un blazer in principe di Galles del brand Really Wild con cintura, abbinato a un paio di scarpe con il tacco e la nappina in punta di J Crew.

Le scarpe di Kate Middleton sono firmate J Crew

Accanto a lei la piccola Charlotte indossava un abitino blu con stampa paisley del brand Boden e un paio di calzamaglie scure, mentre il piccolo Louis camminava accanto alla nanny con un pullover celeste e i bermuda.

L’abito blu di Charlotte è firmato Boden

Non deve stupire che William e George non fossero con loro: per questioni di sicurezza la famiglia reale non viaggia mai insieme. "Una normale famiglia che va a trovare la nonna", scrivono gli utenti su TikTok: anche se per gli eredi al trono l'esistenza è tutto fuorché normale, Kate e William hanno fatto il possibile per crescere i figli lontani dai riflettori, tra pic nic in campagna, passeggiate e pomeriggi in famiglia. Chissà lo stupore dei fortunati passeggeri del volo quando hanno visto Kate Middleton all'imbarco…