Kate Middleton, il dettaglio "cattivo" nascosto nei suoi abiti preferiti

A cura di Beatrice Manca

Fotografata, imitata e citata: Kate Middleton negli anni ha saputo costruire un suo stile, impeccabile e inconfondibile. Alcuni dei suoi outfit preferiti nascono dalla mente di una stilista italiana basata a Londra, Alessandra Rich: ha disegnato lei, per esempio, gli abiti a pois vintage sfoggiati dalla moglie del principe a Wimbledon, o il vestito bianco ispirato a Lady Diana di Ascot. Abiti diversi, ma con un dettaglio in comune che pochi hanno notato.

La stilista Alessandra Rich divide il suo tempo tra Londra e Milano e ha molte clienti vip, tra cui Chiara Ferragni. Nessuna, però, può eguagliare la fama di Kate Middleton, che indossa regolarmente i suoi abiti dal 2018. La designer ha svelato in un'intervista al Telegraph alcuni segreti degli abiti indossati dalla duchessa "a sorpresa". Neanche lei sa quali pezzi indosserà Kate Middleton né in quali occasioni, ma comunque ogni volta è un successo: "Sono super grata – ha detto al Telegraph – La duchessa di Cambridge è una tale icona di stile, sono entusiasta che le piacciano i miei vestiti". Nelle ampie collezioni della stilista la duchessa sceglie sempre i pezzi "più conservatori" e non è un caso: la stilista si ispira ad alcune icone del passato, tra cui lady Diana, e Kate Middleton sfrutta ogni occasione per omaggiare la principessa del Galles.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Secondo la stilista, Middleton è "più sicura oggi che a vent'anni" e anche le scelte dei look lo dimostrano. Alessandra Rich è felice che tra i pezzi preferiti della duchessa ci siano le gonne lunghe, perché valorizzano il corpo femminile senza scoprirlo, ma confessa che in tutti i suoi abiti c'è un particolare ‘sbagliato' o dissonante, che rompe l'armonia d'insieme per non far apparire un abito "noioso". Questo vale anche per gli abiti di Kate Middleton: perfino l'abito più sobrio ha uno spacco nascosto da qualche parte. "Tutti i miei pezzi sono così – ha spiegato la stilista – Coprono le braccia o le gambe, ma c'è sempre un taglio da qualche parte o una catena del corpo sotto. È bello essere un po' cattivi!"