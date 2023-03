Kate Middleton con il velo sui capelli: lo strappo alle regole dietro al look total black Il principe William e la consorte Kate hanno visitato l’Hayes Muslim Centre di Londra e, per l’occasione, la principessa si è vestita interamente di nero, colore vietatissimo ai reali: perchè?

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'agenda della principessa del Galles è sempre più fitta: mercoledì ha visitato le truppe in veste di colonnello delle guardie irlandesi, giovedì ha accompagnato il marito William all'Hayes Muslim Centre di Londra. Abbandonata la tuta mimetica, Kate Middleton ha sfoggiato di nuovo i suoi impeccabili cappotti sartoriali, ma stavolta con il velo sui capelli: non tutti hanno notato però che l'elegante outfit nasconde un piccolo segreto e ‘rompe' le regole di corte.

Perché Kate Middleton indossava il velo

Il nuovo look della principessa britannica colpisce subito per la presenza di un velo bianco sul capo: si tratta di una creazione del brand pakistano Elan già indossata per un viaggio reale in Pakistan. Segno di rispetto per la cultura musulmana: William e Kate erano in un centro islamico, dove hanno incontrato le associazioni che hanno raccolto le donazioni per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Per l'occasione i due royal non si sono vestiti in coordinato, come fanno sempre più spesso: il principe William ha scelto un pullover blu notte con una giacca verde, mentre la consorte ha indossato un lungo cappotto nero di Catherine Walker completato dal velo bianco con ricami neri.

Kate Middleton con un cappotto Catherine Walker insieme al principe William

Il segreto dell'abito nero della principessa

Vista l'occasione, l'outfit di Kate Middleton era serio e rigoroso: cappotto lungo fino alle caviglie, abito con gonna plissettata, calze coprenti e scarpe con il tacco scamosciate di Gianvito Rossi, opportunamente tolte al suo ingresso. Ma chi conosce bene il guardaroba reale non si è lasciato sfuggire che il look nascondeva …un abito da sera! Si tratta di un abito senza maniche di Alexander McQueen che, con i giusti abbinamenti, è stato riciclato in una versione ‘da giorno' molto più formale. La scelta del colore, poi, è assolutamente insolita: i royal non indossano quasi mai il nero, colore riservato ai funerali e al lutto. Un errore di stile? Assolutamente no: la regola del nero non è un divieto tassativo, ma un suggerimento. Il contesto e l'occasione richiedevano un outfit senza fronzoli e discreto, alleggerito comunque dalla sciarpa bianca. E ancora una volta, Kate Middleton ha fatto centro con la sua eleganza.