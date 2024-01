Kasia Smutniak pilota per un giorno: l’attrice in divisa sulle frecce tricolore Kasia Smutniak ha condiviso con i suoi follower un momento molto importante della sua vita, raccontando una delle sue più grandi passioni: il volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kasia Smutniak

Kasia Smutniak si mostra in veste alternativa e appare nel documentario sulle Frecce Tricolore in onda ieri sera 10 gennaio su Rai 3. L'attrice polacca ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che anticipa la sua presenza nel programma che omaggia l'eccellenza l'Aeronautica italiana svelando un look militaresco. "È stato un onore, un’emozione indescrivibile poter volare con le Frecce. Un sogno realizzato", ha scritto Smutniak sui social. La clip è stata girata qualche tempo fa, prima del taglio radicale che ha fatto la modella ai capelli, sfoggiando ancora il suo classico long bob raccolto in una coda di cavallo per praticità.

Kasia Smutniak in volo sulle Frecce Tricolori

Kasia Smutniak e la passione per il volo

Divisa blu con i necessari distintivi e casco, Kasia Smutniak sale sul velivolo militare per vivere un'esperienza unica. Partenza dall'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia, dove la pattuglia acrobatica ha sede, l'attrice decolla. Una passione di lunga data la sua, figlia di un generale e pilota di caccia, Zenon Smutniak, ha sempre sognato di poter volare con le Frecce Tricolore. "Sono cresciuta nelle caserme, con il ronzio dei motori continuo e l’odore di asfalto fuso. Il grande sogno di poter volare anche io un giorno si è avverato a 15 anni con il brevetto di volo per gli alianti e poi, anni dopo, con quello per gli aerei. Ma poter salire su uno di questi ‘volatili‘ era un sogno difficile da raggiungere per un comune mortale", ha raccontato ai suoi follower. Un'esperienza difficile anche fisicamente, cosa che non l'ha scoraggiata. Il video, che ora appare nel documentario Rai, è stato girato qualche anno fa, momento già testimoniato dall'attrice con una foto su Instagram.