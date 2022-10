Karim Benzema vince il Pallone d’Oro: perché alla cerimonia ha indossato occhiali e nastrino al collo Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro, ieri sera ha ricevuto l’ambito premio durante la cerimonia che si è tenuta al teatro Châtelet di Parigi. Non ha lasciato nulla al caso in fatto di look: ecco a chi si è ispirato con il suo completo nero abbinato a occhiali da vista tondi e nastrino intorno al collo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è stata una giornata davvero importante per Karim Benzema: l'attaccante del Real Madrid ha vinto il Pallone d'Oro, battendo la concorrenza di grandi campioni internazionali come Robert Lewandowski, Mané e De Bruyne. La cerimonia di premiazione si è tenuta al teatro Châtelet di Parigi, sul cui red carpet il fuoriclasse aveva preannunciato di "aspettarsi di ricevere una buona notizia". A fine evento, poi, è stato chiamato sul palco da Zinedine Zidane per ritirare l'ambito riconoscimento. Qui è apparso elegantissimo con un look che non poteva passare inosservato: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, la sua scelta di stile non è legata esclusivamente all'estetica e al fashion, Benzema ha voluto rendere rendere omaggio al suo grande idolo musicale.

Chi ha firmato il look di Benzema alla cerimonia per il Pallone d'Oro

Karim Benzema se lo sentiva che quella di ieri sarebbe stata la sua serata ed è per questo che non ha lasciato nulla al caso in fatto di look. Per partecipare alla cerimonia di assegnazione del Pallone D'Oro ha puntato sull'eleganza senza tempo con un classico smoking total black firmato Fendi (Maison di cui è ambassador per la sneaker Faster). Ha abbinato dei pantaloni dritti a una giacca col bavero di raso e ha completato il tutto con un paio di scarpe eleganti di vernice, un prezioso orologio col quadrante d'oro di Richard Mille e degli occhiali da vista tondi con la montatura gold di Jean Paul Gaultier. Non poteva mancare il tocco scintillante: un bracciale d'oro e diamanti di Cartier.

Karim Benzema in Fendi

L'omaggio a Tupac di Benzema

A fare la differenza, però, è stato il nastro nero legato intorno al collo (sempre di Fendi) che ha usato al posto dei più tradizionali cravatta e papillon. Il motivo per cui lo ha indossato? Benzema ha voluto rendere omaggio al suo più grande idolo musicale, il rapper Tupac, del quale è sempre stato fan (come si nota sul profilo social). Sebbene il rapper sia stato assassinato nel 1996 a Las Vegas, i fan continuano a ricordarlo con nostalgia. Non sorprende, dunque, che alcuni suoi look siano diventati ormai iconici. Il calciatore del Real Madrid si sarebbe ispirato proprio a uno di questi, abbinando il nastrino nero intorno al collo agli occhiali da vista tondi e al completo nero proprio come aveva fatto Tupac in passato.