Kaia Gerber nuda in copertina: il suo “alter ego” ha il corpo ricoperto di tatuaggi Kaia Gerber ha conquistato una nuova copertina, quella di The Perfect Magazine. Ha posato completamente nuda ma la cosa insolita è che ha il corpo ricoperto di tatuaggi colorati e appariscenti. Così facendo, la figlia di Cindy Crawford ha rivelato il suo alter ego.

A cura di Valeria Paglionico

Kaia Gerber è tra le modelle più richieste al mondo, è fin da quando aveva solo 16 anni che ha cominciato a seguire le orme della mamma Cindy Crawford nella moda e da allora non ha più abbandonato le passerelle internazionali, dando prova di grande fascino e talento. Attualmente è impegnata con la Milano Fashion Week, ha infatti sfilato per Prada, rilanciando la classica canotta bianca a costine, ma non per questo ha dimenticato tutti i suoi altri progetti professionali. Nelle ultime ore si è servita dei social per mostrare una nuova copertina di cui è diventata protagonista: la figlia della top simbolo degli anni '90 ha posato completamente nuda con degli inediti tatuaggi sul corpo.

Kaia Gerber, la foto senza veli della figlia di Cindy Crawford

Non è la prima volta che Kaia Gerber conquista una copertina fashion, da anni viene considerata la "Golden girl" della moda e non sorprende che spesso i brand e le Maison internazionali scelgano proprio lei come testimonial. Nelle ultime ore ha rivelato il suo ultimo traguardo: ha posato per The Perfect Magazine completamente nuda. A immortalarla è stato il fotografo Mikael Jansson, che ha saputo far emergere tutta la sua innata sensualità in un unico scatto. La Gerber appare di profilo ma con il volto rivolto dritto in camera, ha la silhouette impeccabile in primo piano e si copre il seno con le mani. Nonostante non indossi i vestiti, non rivela nulla di "scandaloso", semplicemente mette in mostra la sua bellezza. L'unico capo che sfoggia? Un paio di zoccoli con tacco e borchie in total black.

Il segreto dei tatuaggi di Kaia Gerber

Il dettaglio insolito che ha attirato l'attenzione dei fan di Kaia è stato un altro: ha il corpo ricoperto di tatuaggi appariscenti e colorati, dalla ragnatela sul fianco alle pin-up sulla coscia, fino ad arrivare alle farfalle sul collo. Naturalmente si tratta solo di tattoo temporanei realizzati con il trucco (a idearli è stato il make-up artist Markcarrasquillo), dunque nei prossimi shooting la figlia di Cindy continuerà ad avere il corpo "candido". In questa nuova versione, però, si è sentita a perfetto agio, tanto che su Instagram ha dichiarato che si tratta del suo "alter ego". La Gerber starà pensando di fare dei nuovi tatuaggi oltre a quelli micro che ha già?