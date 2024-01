Jeremy Allen White, com’era l’attore prima del successo di The Bear Jeremy Allen White, il protagonista di The Bear, sta letteralmente spopolando nella stagione dei premi hollywoodiani 2024. In quanti lo ricordano agli esordi della carriera nella serie Shameless? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo del cinema ha il suo nuovo "astro nascente": si tratta di Jeremy Allen White, il protagonista di The Bear che con il ruolo di Carmy, uno chef che abbandona i ristoranti stellati per tornare nel locale di famiglia dopo la morte del fratello, sta letteralmente dominando la stagione dei premi hollywoodiani, dai Golden Globe ai Critics Choice Awards, fino ad arrivare agli Emmy. Oltre a essere un attore talentuoso, vanta anche una bellezza irresistibile e lo ha dimostrato in uno spot realizzato di recente per Calvin Klein che lo ha "consacrato" sex symbol a livello internazionale. In quanti, però, ricordano i suoi esordi a Shameless quando aveva poco più di 20 anni? Ecco com'è cambiato dal debutto nello spettacolo a oggi.

Jeremy Allen White, com'era ai tempi di Shameless

Era il 2012 quando Jeremy Allen White ha debuttato nel mondo dello spettacolo: dopo aver inseguito fin dall'infanzia la passione per la danza, per la precisione jazz e tip tap, si è dato alla recitazione ai tempi delle scuole medie. Complice il talento che lo ha sempre contraddistinto, è stato scritturato per interpretare Phillip "Lip" Gallagher in Shameless appena uscito dal liceo.

Jeremy Allen White agli esordi a Shameless

La serie ha contato oltre 10 stagioni e ha letteralmente mostrato tutte le fasi della sua crescita: all'inizio aveva poco più di 20 anni, il viso senza neppure un filo di barba e i capelli folti e spettinati, poi col passare del tempo ha cominciato a rivelare il suo lato più sexy. Occhi azzurri e penetranti, capelli biondi e animo ribelle: Jeremy/Lip è sempre stato tra i personaggi più amati della serie dal pubblico femminile.

Nel 2019 con i capelli corti

Dal successo di The Bear a sex symbol

Il successo è però arrivato con The Bear, la serie in cui ricopre i panni di Carmen "Carmy" Berzatto, uno chef stellato che prova a trasformare in un ristorante di lusso il locale di famiglia.

Jeremy Allen White nella campagna di Calvin Klein

Rispetto ai primi anni di carriera ora ha un aspetto più vissuto e maturo (anche perché oggi ha 32 anni ed è papà di due figli) ma non per questo ha perso il fascino irresistibile che da sempre lo contraddistingue. Si è fatto crescere i capelli, punta sempre più spesso su completi eleganti e griffati e non esita a prestare il suo volto (e il suo corpo) a spot fashion. Insomma, Jeremy sembra avere tutte le carte in regola per diventare un divo hollywoodiano e di sicuro continuerà a far parlare ancora a lungo di lui.

Jeremy Allen White oggi