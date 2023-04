Jennifer Lopez posa in topless (per una buona causa): la sua ricetta contro lo stress Jennifer Lopez si occupa sempre più spesso di benessere e salute mentale: l’ultima foto senza reggiseno vuole portare l’attenzione su un problema più grande.

A cura di Beatrice Manca

L'agenda di Jennifer Lopez, ultimamente, è più fitta che mai: mentre è alle prese con la ricerca di una nuova casa con Ben Affleck si sta dedicando ai suoi progetti imprenditoriali. Ha recentemente lanciato Delola, una versione ‘light' del classico Spritz (sollevando qualche perplessità tra i fan italiani) e nel frattempo si occupa del suo impero beauty. Di recente è tornata sotto i riflettori per una foto in topless: uno scatto che non vuole celebrare la sua bellezza ma promuovere una causa importante.

La foto in topless di Jennifer Lopez

A 53 anni Jennifer Lopez è (ancora) regina di sensualità. La popstar ha raccontato il suo regime di workout (si sveglia ogni mattina alle 5 per allenarsi) e alcuni segreti di bellezza, come l'importanza del sonno e di una dieta corretta. Sui social ama mostrarsi in bikini o in lingerie: l'ultimo scatto condiviso sui social (sulla pagina @jlobeauty) la ritrae solo con un paio di slip bianchi, con i lunghi capelli castani che le accarezzano la schiena. Non sappiamo se sia una foto del passato o recente, ma lo scopo del post è quello di portare l'attenzione su un problema più grande.

Jennifer Lopez e la battaglia contro lo stress

La foto in topless infatti è stata condivisa per il National Stress Awareness Month, cioé il mese dedicato alla sensibilizzazione sullo stress e sulle conseguenze che può avere sulla nostra salute. "Vogliamo ricordarvi quanto sia importante prenderci cura di noi stessi – ha scritto nella caption – Il tempo dedicato alla cura di se stessi, ogni giorno, aiuta a preservare il benessere generale della mente e del corpo". Poi Jennifer Lopez condivide la sua personale ricetta contro lo stress: passare del tempo con le persone amate, allenarsi, essere creativi e coccolarsi con una buona skincare. Nei commenti, però, non tutti sono entusiasti: alcuni sottolineano che mostrare quel corpo sempre tonico, levigato e perfetto aumenti le aspettative sull'aspetto delle donne. Aggiungendo stress anziché alleviarlo.