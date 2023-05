Jennifer Lopez alla prima di The Mother: segue la moda del reggiseno a vista e lo abbina al trench Domani Jennifer Lopez arriverà su Netflix con The Mother, il suo nuovo film di cui ieri si è tenuta la prima a Los Angeles. Sul red carpet ha sfilato al fianco di Ben Affleck, incantando tutti con un outfit sensuale e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez non smette mai di sorprendere i fan e, nonostante sia arrivata alla soglia dei 54 anni, continua a essere più attiva che mai dal punto di vista professionale. Ha appena terminato le riprese del suo nuovo film intitolato The Mother (che sarà su Netflix a partire dal 12 maggio) e ora è alle prese con la promozione mondiale. Dopo aver preso parte alla prima che si è tenuta qualche settimana fa a New York, ora è volata a Los Angeles. Si è lasciata alle spalle il total black dai dettagli gioiello che aveva sfoggiato al precedente evento e ha puntato su una tinta neutra che si rivelerà perfetta per la primavera: ecco tutti i dettagli del look scintillante di J.Lo.

Chi ha firmato il look panna di Jennifer Lopez

Ieri sera il Westwood Regency Village Theater di Los Angeles ha ospitato la première del film Netflix The Mother e la protagonista Jennifer Lopez non ha potuto fare a meno di parteciparvi. Ha sfilato sul red carpet accanto al marito Ben Affleck, scambiandosi baci e coccole di fronte i riflettori, così da dimostrare a tutti che il matrimonio va a gonfie vele. Ad attirare le attenzione dei fan è stato però soprattutto il suo look. L'attrice è riuscita a mixare glamour, sensualità e bon-ton, lanciando un trend che si preannuncia tra i più fashion della fine della primavera. Si è affidata a Brunello Cucinello, che ha firmato per lei un completo custom made color panna interamente decorato con delle micro paillettes in tinta.

Jennifer Lopez in Brunello Cucinelli

Jennifer Lopez e la sua alternativa all'abito da sera

Da sempre icona fashion, anche questa volta Jennifer non si è smentita e ha portato il reggiseno a vista come impone la moda di stagione. Ha però reinterpretato il trend a modo suo, abbinando il top scollato a un maxi trench doppiopetto lungo fino ai piedi. Ha poi completato il tutto con una sinuosa gonna a sirena a vita alta che ha lasciato gli addominali in vista. Maxi orecchini scintillanti di Fernando Jorge, clutch bag di Tyler Ellis e coda di cavallo alta e tiratissima: l'attrice ha proposto un'alternativa elegante e originale al classico abito da sera, riscrivendo le regole del bon-ton. In quante prenderanno ispirazione da lei portando l'intimo a vista ma col trench?