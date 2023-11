Jennifer Lawrence sulla chirurgia plastica: “Nessun ritocco, sono solo cresciuta” Jennifer Lawrence è stata spesso accusata essersi sottoposta a interventi di chirurgia plastica ma solo oggi è intervenuta sulla questione. Ha smentito ogni ritocco, spiegando il motivo per cui appare cambiata rispetto agli esordi.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence è stata spesso accusata di aver modificato il suo aspetto con la chirurgia plastica ma solo oggi ha deciso di dire la sua sulla questione, mettendo così a tacere le polemiche e le malelingue. Da giorni sul web girano dei collage che confrontano le sue vecchie foto con quelle più recenti e in molti hanno notato dei piccoli cambiamenti sia nella forma del naso che in quella di viso e occhi, insinuando che fossero legati all'intervento del chirurgo. Stufa delle insinuazioni, l'attrice è intervenuta personalmente durante una conversazione con Kylie Jenner pubblicata oggi su Interview Magazine: ecco le parole con cui ha smentito ogni tipo di ritocco dagli esordi della carriera a oggi.

Jennifer Lawrence: "Mi sto solo truccando"

Kylie Jenner ha ormai costruito un vero e proprio impero col suo brand di trucchi ed è proprio parlando di make-up che ha spinto Jennifer Lawrence a fare qualche rivelazione sul suo rapporto con la chirurgia plastica. Dichiaratasi una grande fan del contouring per avere labbra grandi e carnose, l'attrice ha dichiarato: "È davvero fantastico e penso anche che sia incredibile ciò che il trucco può fare. Lavoro con Hung Vanngo, lo chiamo chirurgo plastico perché tutti da quando collaboro con lui hanno pensato che abbia fatto un intervento chirurgico agli occhi. La verità è che non ho fatto nulla, mi sto solo truccando". Kylie Jenner non ha esitato a sostenerla, spiegando che il più delle volte confrontare le foto di periodi storici differenti può far apparire le persone molto diverse.

Jennifer Lawrence da giovanissima

Come è cambiata Jennifer Lawrence

Tra gli utenti del web va di moda mettere a paragone le foto di ieri e oggi delle star, così da rendere evidenti le differenze. Anche a Jennifer Lawrence è successo ma solo nella recente intervista ha deciso di rispondere alle insinuazioni senza filtri. Le sue parole sono state: "Ho iniziato a lavorare a 19 anni, ora sono cresciuta, ho 33 anni e ho perso la forma del viso da bambina. La mia faccia è cambiata perché sto invecchiando, grazie per averlo fatto notare". Insomma, Jennifer ha trovato le parole giuste per smentire ogni tipo di ritocco chirurgico invasivo: i cambiamenti estetici che l'hanno fatta finire al centro delle polemiche sono del tutto naturali, legati semplicemente all'avanzare dell'età.

Jennifer Lawrence oggi