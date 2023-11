Jannik Sinner agli ATP Finals 2023: perché il suo nuovo borsone griffato ha i manici azzurri Jannik Sinner è tra gli atleti che stanno partecipando agli ATP Finals 2023 ma in quanti hanno notato il borsone che ha sfoggiato al match di apertura? Ecco per quale motivo ha i manici dai dettagli azzurri.

A cura di Valeria Paglionico

Jannik Sinner è tra gli atleti che stanno partecipando agli ATP Finals 2023, torneo di tennis che da due anni si tiene regolarmente a Torino: dopo la vittoria nel match d'apertura contro Stefanos Tsitsipas, ora ha già in programma una nuova importante sfida, quella contro il campione in carica Novak Djokovic. Al di là delle prossime partite che lo vedranno protagonista, ad attirare le attenzioni del pubblico la scorsa domenica è stato un accessorio che ha indossato per l'arrivo al campo. Il tennista, da tempo brand ambassador di una nota Maison italiana, ha sfoggiato un nuovo borsone griffato ma in una nuova variante con i manici azzurri: ecco il motivo di questa variazione cromatica.

Il nuovo borsone di Jannik Sinner

Per entrare in campo a pochi minuti dal match di apertura degli ATP Finals Jannik Sinner ha arricchito il tradizionale look da tennista con un sofisticato borsone personalizzato da Gucci. Si tratta della terza creazione realizzata in esclusiva per il campione della Maison: è in morbido tessuto GG Supreme declinato in una variate blu e ha il suo nome ricamato sul nastro Web. La sua particolarità? I classici manici marroni sono stati proposti in una nuova versione dagli appariscenti dettagli azzurri. La nuance vitaminica non è stata scelta a caso: si tratta di una variazione cromatica creata appositamente per l'atleta che intende rendere omaggio ai colori ufficiali delle Nitto ATP Finals.

Jannik Sinner col borsone personalizzato

Jannik Sinner è brand ambassador di Gucci

Non è la prima volta che Jannik Sinner ha indossato un borsone personalizzato dalla Maison Gucci, lo aveva già fatto qualche mese fa a Wimbledon, torneo considerato un indiscusso simbolo di tradizione e prestigio. All'epoca aveva destato non poco clamore, accusato di preoccuparsi di più della passione per la moda che del rendimento in campo,ma ad oggi la collaborazione col marchio fiorentino si è ormai consolidato. Il tennista continua a essere il suo brand ambassador, dunque tutte le creazioni che sfoggia agli eventi sportivi di stagione saranno personalizzati appositamente per lui. Il borsone con i manici azzurri, neri e bianchi diventerà il nuovo "oggetto del desiderio" degli sportivi?