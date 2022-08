Irina Shayk in vacanza con Bradley Cooper: il ritorno sui social è con occhiali a cuore e micro bikini Irina Shayk e Bradley Cooper sono insieme alle Bahamas e sui social hanno condiviso alcuni adorabili scatti di coppia. Che si tratti di un ritorno di fiamma o di una semplice vacanza con la figlia, non importa, la cosa certa è che la modella ha scelto dei look sensuali, glamour e con un dettaglio romantico.

A cura di Valeria Paglionico

Irina Shayk e Bradley Cooper sono stati tra le coppie più amate e seguite di Hollywood ma, poco dopo la nascita della figlia Lea De Seine, hanno annunciato la loro separazione (in molti insinuano che sia stato a causa di Lady Gaga sul set di A star is born). Nelle ultime ore, però, i due sono tornati ad attirare le attenzioni dei media: sui social si sono mostrati fianco a fianco durante una vacanza selvaggia alle Bahamas. Certo, non sono stati immortalati in atteggiamenti intimi, dunque il ricongiungimento potrebbe essere legato semplicemente al bene della figlia, ma tanto è bastato perché i fan più romantici pensassero a un ritorno di fiamma. La coppia interverrà ufficialmente sulla questione o preferirà mantenere un certo riserbo?

La vacanza alle Bahamas di Irina Shayk e Bradley Cooper

In un album social accompagnato all'emoticon di un cuore Irina Shayk ha documentato la sua vacanza alle Bahamas in compagnia di Bradley Cooper, l'ex compagno dal quale ha avuto la prima figlia. I due appaiono sereni e affiatati mentre si godono il relax e il divertimento a Pig Beach, dove non hanno esitato a passeggiare al fianco degli iconici maiali che popolano la zona. La foto che più di tutte ha "insospettito" i fan? Oltre a quella in cui la coppia appare insieme, c'è anche un'immagine che ritrae la modella distesa al centro di un cuore disegnato sulla sabbia. A renderli raggianti, però, sono i sorrisi che hanno stampati sulle labbra: i due "seguiranno l'esempio" dei Bennifer, tornati insieme dopo la rottura di una decina di anni prima?

Irina Shayk con gli occhiali a cuore Moschino

L'accessorio "romantico" indossato da Irina Shayk

I dettagli romantici nelle foto della vacanza alle Bahamas non sono finiti qui. Irina Shayk ha lasciato spazio ai micro bikini che hanno messo in risalto la sua incredibile forma fisica, dal due pezzi fiorato al crop top bianco abbinato al tanga, mentre Bradley ha indossato un boxer aderente che ha lasciato i muscoli in vista. Pareo a rete, capelli bagnati dalla salsedine e piedi nudi: al di là dei dettagli sensuali e glamour dell'outfit, c'è un accessorio molto particolare che lascerebbe intendere un possibile ritorno di fiamma. La modella non ha rinunciato agli occhiali da sole da diva, scegliendo il modello total black a forma di cuore di Moschino. Si tratterà di un altro indizio che farebbe riferimento all'amore ritrovato?