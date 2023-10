Ilary Blasi, quanto valgono i nuovi occhiali da sole tempestati di cristalli Ilary Blasi è rientrata a Roma dopo essere stata all’Oktoberfest nel weekend e ne ha approfittato per rivelare sui social il suo nuovo look autunnale: ecco chi ha firmato i suoi occhiali tempestati di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha cambiato radicalmente abitudini in fatto di social: se fino a qualche anno fa non aveva neppure un profilo personale ufficiale, ora è più attiva che mai e praticamente ogni giorno posta dei contenuti nuovi, tutti all’insegna del glamour e dei trend di stagione. Lo scorso weekend, ad esempio, ha raggiunto il fidanzato Bastian Muller all’ Oktoberfest di Monaco di Baviera e ne ha approfittato per trasformarsi nella classica bavarese con un completo tradizionale con grembiule e corsetto. Ora che è rientrata in Italia non rinuncia alla sua passione per la moda: ecco il nuovo prezioso accessorio che ha sfoggiato su Instagram.

Il look autunnale di Ilary Blasi

È ormai da anni che Ilary Blasi non nasconde più la sua passione per le griffe e non sorprende che nelle ultime ore si sia servita dei social per rivelare un inedito look autunnale. La conduttrice, che di solito è sempre audace e appariscente, questa volta ha preferito puntare sulla semplicità. Ha dato il via alla nuova stagione abbinando dei jeans scuri a vita bassa alla classica canotta bianca a costine, completando il tutto con una giacca oversize in pelle nera. Per quanto riguarda l’acconciatura, è tornata alle boxer braids sfoggiate in Germania, ovvero le trecce attaccate alla testa, mettendo così in risalto il viso e il nuovo accessorio scintillante con cui ha completato l'outfit.

Ilary Blasi con gli occhiali Philipp Plein

Ilary Blasi con gli occhiali scintillanti

A fare la differenza nel look di Ilary sono stati però gli occhiali originali e scintillanti. Si tratta di un modello con le lenti scure e specchiate e la montatura squadrata a gatta, la cui particolarità sta nel fatto che sono tempestati di grossi cristalli silver.

Occhiali Philipp Plein

Come si intende dal logo con la doppia P al centro della fronte sono firmati Philipp Plein e sugli e-commerce di moda vengono venduti a 800 euro. Scommettiamo che questi occhiali diventeranno l’oggetto del desiderio delle trend setter? La cosa certa al momento è che Ilary riesce sempre ad aggiungere un tocco audace a ogni tipo di outfit.