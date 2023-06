Ilary Blasi, incidente di stile dopo lo shopping: la camicia ha ancora l’antitaccheggio Ilary Blasi si è data allo shopping compulsivo nel weekend, l’unico piccolo inconveniente? Ha dimenticato di far rimuovere l’antitaccheggio dalla camicia.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è impegnatissima dal punto di vista lavorativo: lo scorso venerdì è stata la grande protagonista della semifinale de L'isola dei famosi, sul palco ha incantato tutti in total black e ora è alle prese con i preparativi per l'ultima e attesissima puntata. Non per questo, però, rinuncia alle uscite serali con gli amici, anzi, ama documentarle sui social con foto e Stories divertenti. Nel weekend ha rivisto l'ex collega Nicola Savino ed è stato proprio quest'ultimo a notare un dettaglio originale nascosto nel suo look. Di cosa si tratta? Dopo una sessione di shopping la conduttrice non si era accorta che uno dei capi acquistati aveva ancora l'antitaccheggio.

Ilary Blasi con la camicia over

Nel weekend Ilary Blasi si è data allo shopping "compulsivo" (come lei stessa ha dichiarato sui social) e durante una cena fuori con Nicola Savino ha sfoggiato uno dei capi appena acquistati. Ha puntato sul total white con una camicia bianca oversize, l'ha portata sbottonata sul collo e con le maniche scorciate, completando il tutto con una serie di gioielli d'oro, dalla collanina sottile all'orologio prezioso. L'unico piccolo inconveniente? Sulla manica c'era ancora l'antitaccheggio del negozio. La conduttrice se ne è resa conto solo quando Nicola glielo ha fatto notare e da lì è diventata protagonista di una serie di Stories esilaranti.

Ilary Blasi mostra l’antitaccheggio

L'ironia di Ilary Blasi

La giornata successiva alla cena Ilary non ha potuto fare a meno di visitare ancora una volta il negozio in cui aveva acquistato la camicia, così da rimuovere quella placca saldata senza danneggiare il tessuto con dei rimedi "fai da te".

Ilary Blasi torna nel negozio dopo lo shopping

Naturalmente ha immortalato tutto nelle Stories e ha taggato l'amico Nicola Savino con tanto di didascalia "Indovina dove sto andando?". Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e ora la conduttrice può sfoggiare la sua camicia bianca senza andare incontro a piccoli inconvenienti di stile. Durante la sessione di shopping avrà acquistato anche qualche accessorio o abito per l'ultima puntata de L'isola dei famosi?