Ilary Blasi e il casco mirrorball, la foto fa il giro del web Ilary Blasi è in vacanza con la sorella Melory e le amiche e sui social non ha esitato a immortalare alcuni momenti del viaggio. Il più originale? Quello in cui ha indossato un casco a effetto mirrorball.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi potrà pure aver dato il via alle vacanze estive da diverse settimane ma non per questo ha "abbandonato" i fan, anzi, continua ad avere un rapporto diretto con loro sui social, dove regolarmente documenta i suoi impegni quotidiani sia professionali che familiari. Dopo essersi goduta un viaggio romantico in Brasile in compagnia del fidanzato Bastian Muller, ora è partita con la sorella Melory Blasi e un gruppo di amiche per un weekend lungo tutto al femminile. Ha però preferito mantenere la location top secret, spiazzando gli appassionati di gossip che amano conoscere ogni singolo dettaglio della sua vita privata.

Il nuovo casco di Ilary Blasi

Dopo aver fotografato prima una serie di passaporto e poi il gruppo "al femminile" in aeroporto, Ilary Blasi ha lasciato spazio a un simpatico selfie. Probabilmente si trova all'intero di un negozio di abbigliamento visto che alle sue spalle c'è uno stand di vestiti colorati e originali, ma la cosa particolare è che ha provato un accessorio davvero insolito: un maxi casco da moto che, sebbene abbia dei normali lacci total black che vanno legati sotto al mento, è contraddistinto da una calotta effetto mirrorball. Cosa significa? Che è ricoperta di micro specchietti che si illuminano con i movimenti grazie ai raggi di luce che finiscono sul capo.

Ilary Blasi col casco mirrorball

Ilary Blasi col bomber di jeans in estate

Ilary non ha dato alcun indizio sulla location visitata sulle amiche ma, a giudicare dagli abiti sfoggiati nel selfie, non dovrebbe trovarsi in un luogo caldo e tropicale. Oltre a sfoggiare la visiera total black del casco "specchiato", indossa anche un maglioncino a collo alto nero e una giacca in denim che sembra essere imbottita. Si tratta infatti di un modello bicolor "gonfio" e oversize, con le maniche lunghe a palloncino, la zip laterale e delle maxi tasche applicate sempre di jeans ma in diversi lavaggi. Insomma, a quanto pare Ilary ha trovato la soluzione ideale per combattere il caldo degli ultimi giorni: chi non vorrebbe trovarsi in una località fredda come lei?