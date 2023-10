Ilary Blasi alla festa con Michelle Hunziker: il suo orologio-serpente vale oltre 13mila euro Ilary Blasi ha incontrato Michelle Hunziker alla festa di Roberto Cenci che si è tenuta ieri in un noto ristorante milanese: ecco cosa ha indossato e il prezioso orologio che ha sfoggiato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera alcuni dei vip più famosi della tv italiana si sono riuniti in un noto ristorante milanese, la trattoria Arlati, per festeggiare i 60 anni di Roberto Cenci, autore e regista di Mediaset. Nicola Savino, Alvin, Angelo Pintus: ad attirare le attenzioni dei media sono state soprattutto Michelle Hunziker e Ilary Blasi che, oltre a condividere la stessa manager Graziella Lopedota, sono legate anche da una profonda amicizia. Non è la prima volta, infatti, che trascorrono una serata insieme, nei mesi scorsi si erano ritrovate addirittura in vacanza in Sardegna fianco a fianco, immortalando il momento con foto e Stories. Ecco cosa hanno indossato per la serata mondana milanese.

Michelle Hunziker in total black

Che ci fanno Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme? Fanno parte della stessa agenzia Notoria (di Graziella Lopedota) e spesso si ritrovano agli eventi mondani fianco a fianco proprio come successo ieri alla festa di Roberto Cenci. Che si sia trattato di un accordo o semplicemente di un caso, la cosa certa è che le due ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato con dei sinuosi abiti lunghi. Michelle ha puntato sul total black con un modello a tubino fasciante, caratterizzato da una maxi scollatura a V e le spalline sottili. Non ha rinunciato ai tacchi alti e ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, esaltando il viso con un make-up dai toni naturali.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme alla festa

L'orologio a spirale di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha invece preferito un lungo e sinuoso vestito grigio in lycra lucida, un modello aderentissimo, a girocollo e con le maniche corte. A fare la differenza sono stati i preziosi gioielli con cui ha arricchito il look, dalla collana Cartier che sfoggia fin dalla scorsa estate all'anello decorato con le sue iniziali di cristallo.

Leggi anche Ilary Blasi a Michelle Impossible: balla un tango sensuale con top e gonna di pizzo

Ilary Blasi con l’orologio Bvlgari

La vera chicca, però, è stato l'orologio a spirale, per la precisione il Serpenti Tubogas di Bvlgari. È in acciaio inossidabile, ha il quadrante nero e la lunetta decorata con 38 diamanti tondi taglio brillante. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 13.100 euro. La conduttrice ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in evidenza il nuovo colore castano.