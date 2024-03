Il verde menta è il colore must della primavera: Diletta Leotta in tv lancia il trend da seguire Diletta Leotta ha annunciato che sposerà Loris Karius a giugno e lo ha fatto con un look in pieno stile primaverile, anticipando così il colore must della bella stagione: il verde menta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2024 è alle porte e, complici le giornate sempre più miti e soleggiate, tutti pensiamo al momento in cui cominceremo a dire addio a maglioni, cappotti e stivali imbottiti per lasciare spazio agli abiti leggeri e variopinti. Quali saranno i trend da seguire assolutamente per essere super fashion nella bella stagione? Diletta Leotta ha dato una piccola anticipazione di quello che con ogni probabilità diventerà il colore must dei prossimi mesi: si tratta del verde menta, una nuance fresca e accesa destinata letteralmente a "invadere" le vetrine primaverili.

Diletta Leotta annuncia la data del matrimonio in verde menta

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo per gli innumerevoli successi professionali raggiunti: dopo essere diventata mamma della piccola Aria, ha annunciato che sposerà il compagno Loris Karius (che le aveva regalato un maxi anello di diamanti quando era ancora incinta della prima figlia). Ieri, inoltre, ospitata da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, ha dato una piccola anticipazione sul matrimonio, annunciando a sorpresa che verrà celebrato il prossimo giugno. Sebbene manchi pochissimo al fatidico sì, la conduttrice di Dazn non è ancora entrata nel mood "sposina": per lei niente look total white, per l'ospitata televisiva ha scelto un più glamour verde menta.

Diletta Leotta in P.A.R.O.S.H.

Come abbinare il verde menta (secondo Diletta Leotta)

Per Diletta Leotta la primavera è già arrivata e a dimostrarlo è il suo adorabile look verde menta (firmato P.A.R.O.S.H. Ha puntato tutto sull'effetto monocromatico abbinando una polo aderente a paio di jeans coordinati, un modello palazzo a vita alta e lungo fino alla caviglia arricchito da esuberanti piume in tinta sugli orli. Per completare l'outfit ha scelto un paio di pumps gioiello di Gianvito Rossi: sono nere e col tacco a spillo ma decorate all-over con degli scintillanti cristalli. La scelta cromatica di Diletta è stata tutt'altro che casuale: fresco, vitaminico e sbarazzino, verde menta è la nuance perfetta per accogliere con stile la bella stagione.

