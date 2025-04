video suggerito

Il ritorno della moda crochet: Chiara Ferragni anticipa l'estate col copricostume all'uncinetto Chiara Ferragni ha approfittato dell'ultimo weekend soleggiato per dare una piccola anticipazione del suo stile estivo: scommettiamo che il completo crochet che ha indossato diventerà il must della prossima stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Manca ancora qualche mese all'inizio dell'estate 2025 ma, nonostante ciò, sono già moltissimi coloro che non possono fare a meno di pensare alle prossime vacanze. Sarà perché è questo il periodo più conveniente per prenotare o perché semplicemente le prime giornate calde fanno venire a tutti la voglia di partire alla volta di mete esotiche, ma la cosa certa è che si stanno già delineando i primi trend da seguire assolutamente durante la stagione calda. Chiara Ferragni, pioniera del settore fashion, ha lanciato il capo destinato a diventare un must in spiaggia: il copricostume in maglia che segna il ritorno della moda crochet.

Il look dal sapore estivo di Chiara Ferragni

Ricordate la moda crochet, quella dei capi che sembrano essere fatti all'uncinetto? A quanto pare è tornata e dominerà l'estate 2025. A dimostralo è stata Chiara Ferragni, che proprio di recente si è servita dei social per dare una piccola anticipazione del suo stile per la prossima stagione. Complice il fatto che ha trascorso il weekend tra sole e relax, si è goduta una giornata nel bel mezzo della natura con un completo super trendy. Si tratta di un coordinato in maglia verde oliva, contraddistinto da crop top con scollo all'americana e pencil skirt, entrambe in tessuto traforato che sembra essere lavorato a mano. Dalla gonna, inoltre, ha lasciato fuoriuscire i laccetti del tanga, proprio come se fosse un bikini. Per completare il tutto ha scelto un'acconciatura sciolta e a effetto messy con delle beach waves molto naturali.

Chiara Ferragni col completo crochet

Moda crochet, come abbinare i capi all'uncinetto

Come abbinare i look crochet? Si può scegliere un solo capo in maglia, dal top alla gonna, oppure un coordinato (come ha fatto Chiara Ferragni), l'importante è che diano l'idea di essere stati realizzati davvero a mano con l'uncinetto. L'ideale sarebbe scegliere degli indumenti a effetto traforato, così da seguire anche il trend del vedo non vedo, ma per evitare ogni tipo di incidente di stile si può optare anche per una maglia o per una gonna/pantalone foderata. Stando alle previsioni, nell'estate 2025 gli indumenti in maglia spopoleranno soprattutto in spiaggia come copricostume ma è chiaro che potranno essere usati anche nella quotidianità, magari per uscire la sera o per una passeggiata mattutina. In quanti seguiranno l'esempio di Chiara Ferragni durante le prossime giornate soleggiate?