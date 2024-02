Il ritorno del telefono fisso con il filo: perché i giovani amano l’oggetto cult degli anni Novanta Il telefono fisso è stato l’oggetto simbolo dei giovani negli anni Novanta: ore interminabili passate ad arrotolare i fili. Ora è tornato ed è tutto merito dei giovanissimi, che lo trovano irresistibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli anni Novanta sono già tornati. Dalle passerelle alle top model, dai trend social passando il make up e le acconciature, l'ultimo decennio del secolo scorso non smette di influenzare il nostro attuale stile di vita. Ne è la conferma anche l'ultimo dei ritorni a cui stiamo assistendo: quello del telefono fisso con i fili. Si tratta di una sorta di effetto nostalgia che coinvolge la Generazione Z, dunque i giovanissimi, che da un lato considerano questo oggetto quasi un pezzo d'archivio, dall'altro, invece, hanno ripreso a utilizzarlo nella vita di tutti i giorni. Perché? Semplicemente trovano che sia cool.

Il telefono fisso sta tornando. Ma se n'è mai andato?

Se abbiamo detto addio ai CD-Rom, alle videocassette a molte altre cose, invece, non vogliamo proprio rinunciare. Sia il Guardian che il Washington Post hanno approfondito il ritorno del telefono fisso, una pietra miliare degli anni Novanta e Duemila. L'estetica è quella delle grandi serie tv di quegli anni: One Tree Hill, The OC, Una Mamma per amica. Come dichiarato da Nicole Randone, una delle ragazze intervistate dal Guardian, il telefono fisso riesce a colmare il divario tra la realtà e i ricordi di quando era bambina. Insomma, il fascino retrò di arrotolare con le dita i fili del telefono è tale da colpire anche i giovanissimi che non erano nati all'inizio del nuovo millennio.

Alexis Bledel è Rory in Una mamma per amica

Eppure, come riportato dal Washington Post solo un americano su quattro ha ancora un telefono fisso. In Italia, secondo una ricerca del 2022 di Up Research e Norstat, il numero di persone che possiede un telefono fisso è ancora altissimo: si parla del 60,8% che corrisponde a 26,5 milioni di italiani. Quindi se negli Stati Uniti o in Gran Bretagna i più giovani sono attratti da una sorta di feticismo verso tutto ciò che è classificabile come "estetica del Duemila", da noi il telefono con i fili è parte di un retaggio culturale ancora presente. Non c'è, dunque, quella parte di fascino per una cosa scomparsa, perché i telefoni sono ancora lì.

Leggi anche Il ritorno di Cheap Monday: quando verrà lanciata la nuova collezione di jeans cult

Vintage ma cool: il telefono con i fili è tornato

Per dare la misura del divario con gli Stati Uniti, basti pensare che il colosso delle telecomunicazioni AT&T ha dichiarato di voler smantellare la linee telefoniche fisse in California, definendo i telefoni con i fili "una curiosità storica che non è più necessaria". Eppure l'estetica dei fili che si allungano, di un telefono fisso davanti al quale stare seduti per ore a chiacchierare, esercita fascino in coloro che non l'hanno vissuto, intersecando il loro interesse per tutto ciò che è analogico. Come Casper che, sempre intervistata dal Guardian, ha dichiarato "Fa molto Sex and the City, ed è per questo che abbiamo iniziato a farlo. Detesto i cellulari, perché al giorno d'oggi tutti disdicono all'ultimo minuto via SMS, cosa che trovo assurda." L'attaccamento della Generazione Z a questo prodotto tech quasi vintage è arrivata a unire altri trend che si rifanno agli anni Duemila, come Hello Kitty: infatti, non mancano i telefoni fissi personalizzati. In pieno stile Paris Hilton.